Dončić pustio Cecu i Breskvicu, pa ubacio 37 poena!

Luka Dončić pred mečeve u NBA ligi sluša srpsku muziku, a ovog puta su to bili dueti.

Luka Dončić odigrao je još jednu utakmicu za pamćenje u NBA ligi - na meču protiv Jute postigao je 37 poena, uz deset asistencija i pet skokova, pa je i dalje u uskom krugu kandidata za MVP nagradu na kraju sezone. Prije nego što će biti glavna zvijezda meča u trećoj pobjedi u nizu za Lejkerse, Dončić se dobro pripremio uz narodnjake!

Kao i inače, Luka je uživao slušajući srpsku muziku, a ovog puta je na društvene mreže okačio dvije numere koje su mu se posebno svidele. Dončić je ovog puta bio raspoložen za duete, pa je tako jedna od pjesama bila duet Saše Matića i Breskvice, a drugo obrada pjesme "K'o na grani jabuka" u izvođenju Svetlane Ražnatović i Slobodana Vasića.

Od ranije se zna da cijeli Los Anđeles uči srpsku muziku zbog liste koju je Luka Dončić zatražio da se "vrti" u hali kad Lejkersi igraju, a na spisku pjesama koje voli su "Imam jedan život" Ane Bekute, pa "Otvori mi svoja vrata" Šabana Šaulića, pa "Miki, Milane" Vere Matović...

