Oglasio se Luka Dončić zbog čovjeka koji mu je srušio snove: U Dalasu mu ovo neće zaboraviti

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Slovenački košarkaš Luka Dončić upitan je da prokomentariše otkaz Nika Herisona u Dalas Maveriksima.

Luka Dončić o odlasku iz Dalasa Izvor: Matthew A. Smith / Getty images / Profimedia

Luka Dončić preuzeo je stvari u svoje ruke u odsustvu Lebrona Džejmsa, ali Lejkersi nisu imali ni šansu protiv aktuelnog šampiona Oklahoma Siti Tandera (121:91). Nakon ubjedljivog poraza, jedan od glavnih kandidata za MVP titulu ove sezone upitan je o otkazu koji je dobio Niko Herison u Dalas Maveriksima.

Upravo je on bio ključni čovjek u Dončićevom trejdu u Lejkerse koji je dogovoren iza njegovih leđa. Slovenac je sanjao kako završava karijeru u Dalasu, a onda je preko medija saznao da se seli u Los Anđeles.

"Grad Dalas, navijači, igrači, oni uvijek imaju posebno mesto u mom srcu. Mislio sam da ću tamo ostati zauvijek, ali nisam. To je mjesto koje ću uvijek smatrati svojim domom. Trenutno sam fokusiran na Lejkerse, pokušavam da idem dalje. Očigledno je da će dio mene biti tamo. Samo pokušavam da idem dalje, da se fokusiram na ono što radimo ovdke", rekao je 26-godišnji bek.

"Trenutno sam samo fokusiran na Lejkerse. Nemam daljih komentara", rekao je Luka na pitanje o Herisonu.

Herison je trpio veliki pritisak nakon što je Luka Dončić trejdovan. Navijači su bili bijesni, dobio je prijetnje, a jedna njegova izjava posebno je razbjesnila ljubitelje košarke u Dalasu.

"Ja sam znao da je Luka Dončić važan našim navijačima. Ipak, nisam znao da je ovoliko važan...", rekao je bivši generalni menadžer Dalasa.

Dončić je odlučio da sve ostavi po strani i fokusira se na novi tim, pa je jednom prilikom kratko izjavio: "Tužno je kako priča sada o meni... Nikada ništa ružno nisam rekao o njemu i samo želim da nastavim dalje karijeru."

Luka Dončić Dalas NBA liga Niko Herison

