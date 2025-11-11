Dalas otjerao čovjeka koji je trejdovao Luku Dončića: "Dođi na sastanak, imamo nešto da ti kažemo"

Generalni menadžer Dalasa Niko Herison dobio je otkaz poslije jedne od najgorih odluka u istoriji košarke - da se odrekne Luke Dončića.

Niko Herison, generalni menadžer Dalas, otpušten je odlukom vlasnika kluba. Na sastanku zakazanom za utorak u 17 časova on će zvanično postati bivši, objavio je pouzdani američki NBA insajder, Šams Šaranija.

Na taj, drastičan način, Dalas Maveriksi priznaće koliko su pogriješili kada su otjerali jednog od najboljih igrača na svijetu. Kolika je to bila glupost pokazala je i prošla sezona, u kojoj je tim Džejsona Kida bez Dončića ostao bez plej-ofa, ali i bez vodećih zvijezda, jer su se povrijedili i Kajri Irving i Entoni Dejvis, koji je došao iz Lejkersa u zamjenu za Luku.

Nova sezona, 2025/26, počela je još gore za Maverikse, jer imaju skor 3-8 i pretposljednji su na tabeli Zapadne konferencije.

Protesti i legendarno pravdanje zbog Luke

Po svemu sudeći, odluka da se Dalas Maveriksi odreknu Luke Dončića u njegovim najboljim godinama ostaće upamćena kao jedna od najgorih odluka u istoriji lige. Navijači su odmah prepoznali o čemu se radi i skandirali su "Otpusti Nika", što će rukovodstvo na čelu sa porodicama Adelson - Dumont i učiniti. Iako ni njih to neće spasiti sramote, niti kritika.

Ostaće dugo upamćeno objašnjenje "guvernera" Dalasa Patrika Dumonta, zeta bogate nasljednice Mirjam Adelson, koji je objašnjavao prošle zime da se Luka ne uklapa u "šampionsku kulturu". Iako do tada nije imao iskustva u sportskom biznisu, već je radio u poslovnoj imperiji porodice svoje supruge u Las Vegasu, on je dao sebi za pravo da daje izjave poput ove:

"Ako pogledate velikane ove lige, ljude uz koje smo vi i ja odrasli, Džordan, Bird, Kobi, Šek... Radili su veoma naporno svakog dana, sa jedinim ciljem da pobijede. I ako to nemate, onda to ne uspijeva. I ako to nemate, onda ne bi trebalo da budete dio Dalas Maveriksa. Eto, takve hoćemo. I nemam dilemu oko toga. Čitava organizacija ovo zna. Tako poslujem i van košarke. To je jedini način da budete konkurentni i da pobijedite. Ako hoćete da uzmete odmor, nemojte to da radite sa nama".

"Nisam znao da je Dončić tako važan"

Ostaće upamćeno i čuveno pravdanje smijenjenog generalnog menadžera Dalasa i objašnjenje da nije znao koliko je Slovenac važan navijačima i čitavoj zajednici.

"Nikada ništa ružno nisam pričao o Luki Dončiću. Znao sam da je važan našim navijačima. Ipak, nisam znao da je ovoliko važan...", govorio je tada smijenjeni Herison.

Još tada, tokom aprila, pitali su ga zašto ne bi trebalo da dobije otkaz.

"Mislim da sam napravio dobar posao ovdje, ne mogu da samo mi sude na osnovu povreda ove sezone, nego da se gleda sve od početka do kraja. Imam dobar odnos sa svima", branio se Amerikanac, koji je u poslovnom svijetu postao poznat kao operativac kompanije "Najki". U svijetu košarke teško da će mu neko ponovo povjeriti bitne uloge i odluke poslije debakla u Dalasu.

