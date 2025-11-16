Ovo što Luka Dončić radi još nismo vidjeli u 21. vijeku!

Apsolutno senzacionalne brojke Luke Dončića.

Luka Dončić igra vrhunsku košarku ove sezone i prethodne noći odveo je L.A. Lejkerse do ubjedljive pobjede na gostovanju Milvokiju 119:95. I dalje nema Lebrona Džejmsa tako da je Dončić preuzeo punu odgovornost i pokazao da kao od šale svake večeri može da ubaci 40 poena.

Tako je prošle noći imao 41 (9/19 iz igre), a tu je još i devet skokova, šest asistencija, dvije blokade, jedna ukradena lopta... Sve to bilo je dovoljno da se ponovo upiše u istoriju NBA lige.

Fun Fact: Luka Doncic has more 40-point games than the Mavericks have wins.pic.twitter.com/ACGCBLfWtF — StatMuse (@statmuse)November 16, 2025



Luka Dončić je najbrže od svih košarkaša 21. veka stigao do 50 utakmica u kojima je ubacio minimum 40 poena. I na sve to, ove sezone ima više takvih utakmica nego što njegov bivši klub Dalas ima pobeda. Zato i ne čudi što su Dalas Maveriksi smijenili Nika Herisona, generalnog menadžera koji ga je i trejdovao na iznenađenje svih početkom ove godine.

Players with 50+ 40-point games before turning 27:



— Wilt

— Jordan

— McAdoo



and Luka Doncic.pic.twitter.com/5pxgI9cF8p — StatMuse (@statmuse)November 16, 2025



Trenutno je Luka Dončić na prosjeku od 33,7 poena, 8,9 skokova i 9,2 asistencije po meču, pa je tako i legitimni MVP kandidat uz Nikolu Jokića i Šeja Gildžes-Aleksandera.

LUKA MAGIC GREEK FREAK



Two of the top leading scorers faced off in Milwaukee tonight with the Lakers taking home the victory!



Dončić: 41 PTS, 9 REB, 6 AST, 5 3PM

Antetokounmpo: 32 PTS, 10 REB, 5 ASTpic.twitter.com/kfwZIM5QJW — NBA (@NBA)November 16, 2025

NBA rezultati 16. novembar

Klivlend - Memfis 108:100

Šarlot - Oklahoma 96:109

Indijana - Toronto 111:129

Milvoki - L.A. Lejkers 95:119

Minesota - Denver 112:123

