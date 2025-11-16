logo
Ovo što Luka Dončić radi još nismo vidjeli u 21. vijeku!

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Apsolutno senzacionalne brojke Luke Dončića.

Luka Dončić najbolji u 21. vijeku Izvor: Sean Gardner / Getty images / Profimedia

Luka Dončić igra vrhunsku košarku ove sezone i prethodne noći odveo je L.A. Lejkerse do ubjedljive pobjede na gostovanju Milvokiju 119:95. I dalje nema Lebrona Džejmsa tako da je Dončić preuzeo punu odgovornost i pokazao da kao od šale svake večeri može da ubaci 40 poena.

Tako je prošle noći imao 41 (9/19 iz igre), a tu je još i devet skokova, šest asistencija, dvije blokade, jedna ukradena lopta... Sve to bilo je dovoljno da se ponovo upiše u istoriju NBA lige.


Luka Dončić je najbrže od svih košarkaša 21. veka stigao do 50 utakmica u kojima je ubacio minimum 40 poena. I na sve to, ove sezone ima više takvih utakmica nego što njegov bivši klub Dalas ima pobeda. Zato i ne čudi što su Dalas Maveriksi smijenili Nika Herisona, generalnog menadžera koji ga je i trejdovao na iznenađenje svih početkom ove godine.


Trenutno je Luka Dončić na prosjeku od 33,7 poena, 8,9 skokova i 9,2 asistencije po meču, pa je tako i legitimni MVP kandidat uz Nikolu Jokića i Šeja Gildžes-Aleksandera.

NBA rezultati 16. novembar

  • Klivlend - Memfis 108:100
  • Šarlot - Oklahoma 96:109
  • Indijana - Toronto 111:129
  • Milvoki - L.A. Lejkers 95:119
  • Minesota - Denver 112:123

