Ovo što Luka Dončić radi još nismo vidjeli u 21. vijeku!

Apsolutno senzacionalne brojke Luke Dončića.
Luka Dončić igra vrhunsku košarku ove sezone i prethodne noći odveo je L.A. Lejkerse do ubjedljive pobjede na gostovanju Milvokiju 119:95. I dalje nema Lebrona Džejmsa tako da je Dončić preuzeo punu odgovornost i pokazao da kao od šale svake večeri može da ubaci 40 poena.
Tako je prošle noći imao 41 (9/19 iz igre), a tu je još i devet skokova, šest asistencija, dvije blokade, jedna ukradena lopta... Sve to bilo je dovoljno da se ponovo upiše u istoriju NBA lige.
Fun Fact: Luka Doncic has more 40-point games than the Mavericks have wins.
Luka Dončić je najbrže od svih košarkaša 21. veka stigao do 50 utakmica u kojima je ubacio minimum 40 poena. I na sve to, ove sezone ima više takvih utakmica nego što njegov bivši klub Dalas ima pobeda. Zato i ne čudi što su Dalas Maveriksi smijenili Nika Herisona, generalnog menadžera koji ga je i trejdovao na iznenađenje svih početkom ove godine.
Players with 50+ 40-point games before turning 27:
— Wilt
— Jordan
— McAdoo
and Luka Doncic.
Trenutno je Luka Dončić na prosjeku od 33,7 poena, 8,9 skokova i 9,2 asistencije po meču, pa je tako i legitimni MVP kandidat uz Nikolu Jokića i Šeja Gildžes-Aleksandera.
LUKA MAGIC GREEK FREAK
Two of the top leading scorers faced off in Milwaukee tonight with the Lakers taking home the victory!
Dončić: 41 PTS, 9 REB, 6 AST, 5 3PM
Antetokounmpo: 32 PTS, 10 REB, 5 ASTpic.twitter.com/kfwZIM5QJW
NBA rezultati 16. novembar
- Klivlend - Memfis 108:100
- Šarlot - Oklahoma 96:109
- Indijana - Toronto 111:129
- Milvoki - L.A. Lejkers 95:119
- Minesota - Denver 112:123
