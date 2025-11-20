logo
Denver objavio snimak: "Da li je Nikola Jokić ovo upravo izveo jednom rukom"

Denver objavio snimak: "Da li je Nikola Jokić ovo upravo izveo jednom rukom"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić uspio je da izvede zaista nevjerovatan potez u pobjedi Denvera protiv Nju Orleansa i da pogodi jednom rukom iz teške pozicije.

nikola jokic dao kos jednom rukom u nba ligi Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić se igra u NBA ligi, njegove brojke više liče na video igricu nego na stvarnost. U pobjedi Denvera protiv Nju Orleansa (125:118) upisao je novi tripl dabl - 28 poena, 12 asistencija i 11 skokova. I uz to je izveo neke zaista nevjerovatne poteze.

Jedan od njih dogodio se na samom početku treće četvrtine kada je uspio da završi napad jednom rukom. I to iz veoma teške pozicije. To je iznenadilo i ljude koji su zaduženi za društvene mreže u Denveru, a vjerovatno i mnoge navijače.

"Da li je Džoker upravo ovo izveo sa jednom rukom", napisali su na Instagramu Denvera uz snimak te situacije. Ovo može samo najbolji košarkaš na planeti...

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:13
Šta doručkuje Nikola Jokić?
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

(MONDO)

