Denver objavio snimak: "Da li je Nikola Jokić ovo upravo izveo jednom rukom"

Nikola Jokić uspio je da izvede zaista nevjerovatan potez u pobjedi Denvera protiv Nju Orleansa i da pogodi jednom rukom iz teške pozicije.

Nikola Jokić se igra u NBA ligi, njegove brojke više liče na video igricu nego na stvarnost. U pobjedi Denvera protiv Nju Orleansa (125:118) upisao je novi tripl dabl - 28 poena, 12 asistencija i 11 skokova. I uz to je izveo neke zaista nevjerovatne poteze.

Jedan od njih dogodio se na samom početku treće četvrtine kada je uspio da završi napad jednom rukom. I to iz veoma teške pozicije. To je iznenadilo i ljude koji su zaduženi za društvene mreže u Denveru, a vjerovatno i mnoge navijače.

"Da li je Džoker upravo ovo izveo sa jednom rukom", napisali su na Instagramu Denvera uz snimak te situacije. Ovo može samo najbolji košarkaš na planeti...

