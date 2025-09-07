logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Robert Prosinečki prozvao bivšeg igrača Crvene zvezde: "Toliko se voli Crna Gora"

Robert Prosinečki prozvao bivšeg igrača Crvene zvezde: "Toliko se voli Crna Gora"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Selektor crnogorske reprezentacije javno "pecnuo" Andriju Radulovića, bivšeg fudbalera Zvezde.

Robert Prosinečki prozvao bivšeg igrača Crvene zvezde: "Toliko se voli Crna Gora" Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia / MN Press

Selektor Crne Gore Robert Prosinečki (56) javno je u Zagrebu prozvao bivšeg igrača Crvene zvezde i Vojvodine Andriju Radulovića (23). Zamerio mu je to što je igrao prijateljsku utakmicu za Rapid iz Beča na dan meča Crna Gora - Češka, iako nije došao na okupljanje zbog povrede.

"To je pokazatelj koliko se voli Crna Gora, šta ću komentarisati drugo. Treba njega da pitate", rekao je Robert Prosinečki na "Maksimiru", a prenijele "Vijesti".

Igrao za Srbiju, ponikao u Zvezdi

Izvor: MN PRESS

Andrija Radulović je Kotoranin rođen 2002. godine koji je ponikao u Bokelju i Crvenoj zvezdi. Na "Marakani" je postao prvotimac i u dresu njenog "A" tima odigrao 16 utakmica uz dva postignuta gola. Potom je prešao u Vojvodinu u kojoj se afirmisao, u prethodne dvije godine odigrao više od 60 mečeva, pa otišao na pozajmicu u Rapid.

Igrao je za kadetsku reprezentaciju Srbije, kao i za U-20 selekciju, a onda je u U-21 uzrastu odabrao Crnu Goru. Debitovao je za "A" tim Crne Gore pod vođstvom selektora Miodraga Radulovića i u njenom dresu odigrao sedam mečeva - posljednji u junu ove godine, u kvalifikacijama za Mundijal.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Robert Prosinečki fudbal FK Crvena zvezda Crna Gora Hrvatska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC