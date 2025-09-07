Robert Prosinečki prozvao bivšeg igrača Crvene zvezde: "Toliko se voli Crna Gora"

Selektor crnogorske reprezentacije javno "pecnuo" Andriju Radulovića, bivšeg fudbalera Zvezde.

Selektor Crne Gore Robert Prosinečki (56) javno je u Zagrebu prozvao bivšeg igrača Crvene zvezde i Vojvodine Andriju Radulovića (23). Zamerio mu je to što je igrao prijateljsku utakmicu za Rapid iz Beča na dan meča Crna Gora - Češka, iako nije došao na okupljanje zbog povrede.

"To je pokazatelj koliko se voli Crna Gora, šta ću komentarisati drugo. Treba njega da pitate", rekao je Robert Prosinečki na "Maksimiru", a prenijele "Vijesti".

Igrao za Srbiju, ponikao u Zvezdi

Andrija Radulović je Kotoranin rođen 2002. godine koji je ponikao u Bokelju i Crvenoj zvezdi. Na "Marakani" je postao prvotimac i u dresu njenog "A" tima odigrao 16 utakmica uz dva postignuta gola. Potom je prešao u Vojvodinu u kojoj se afirmisao, u prethodne dvije godine odigrao više od 60 mečeva, pa otišao na pozajmicu u Rapid.

Igrao je za kadetsku reprezentaciju Srbije, kao i za U-20 selekciju, a onda je u U-21 uzrastu odabrao Crnu Goru. Debitovao je za "A" tim Crne Gore pod vođstvom selektora Miodraga Radulovića i u njenom dresu odigrao sedam mečeva - posljednji u junu ove godine, u kvalifikacijama za Mundijal.







