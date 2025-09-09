logo
Kapiten Crne Gore ljut poslije debakla u Zagrebu: "Zašto sudije pomažu Hrvatskoj?"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Hrvatska je pobijedila Crnu Goru u meču punom skandala, a Stevan Jovetić je poslije utakmice pričao o fudbalu i sudijskom kriterijumu.

stevan jovetic zasto sudije pomazu hrvatskoj Izvor: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon mučenja u meču sa Farskim Ostrvima Hrvatska je odigrala sjajan meč i pobijedila Crnu Goru 4:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a taj mečsu obilježili transparenti crnogorskih navijača, povici "Ubij Srbina" sa tribina i crveni karton. 

Golove za Hrvatsku su dali Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Kristijan Jakić i Edvin Kuča koji je dao autogol, ali sve je bilo lakše kada je izašao Andrija Bulatović. Ovaj 18-godišnjak iz Kolašina je prvo dobio karton u 34. a zatim u 42. minutu.

"Teško je, sigurno da je teško. Imam osjećaj da se u zadnje vrijeme događaju samo negativne stvari. Do crvenog kartona smo bili u igri. U redu, oni su držali loptu, ali mi ni nismo očekivali da ćemo je imati u posjedu. Nije bilo preopasnih napada. Mislim da Petković u prvih 30 i nešto minuta nije ni imao intervenciju. Pokušavali smo nešto iz kontranapada, ali teško je bilo jer smo se branili duboko u našoj polovini.

Dali smo sve od sebe. Krivo mi je što je na kraju ispalo ovako, 4:0. Sudija nije morao dati crveni karton. Pričao sam sa sudijom, ali uzalud. Sudije uvijek tjeraju po svom i svaki put kad igramo, bez obzira na suparnika, mi smo u podređenom položaju. Nama ništa ne sviraju, njima daju sve. Naravno, nije ovo do sudije, Hrvatska je bolja, zaslužila je pobjedu, to nije ništa sporno, ali zašto im pomažeš?", zapitao se Jovetić poslije meča. 

U grupi L djeluje da je sve gotovo. Hrvatska i Češka imaju po 12 bodova i boriće se do kraja za prvo mjesto, dok su Farska Ostrva i Crna Gora na po 6 bodova. Gibraltar nema ni bod.

(MONDO)

