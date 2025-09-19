Dejo smijenio Robija, pa doveo Mirka Vučinića: Nikad nije bio trener, odmah će biti selektor Crne Gore

Nekadašnji napadač Mirko Vučinić postao selektor Crne Gore.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Crne Gore dobila je novog selektora - Robert Prosinečki razriješen je dužnosti, a na njegovo mjesto stiže legendarni napadač Mirko Vučinić! Jedan od najboljih crnogorskih fudbalera svih vremena imaće veliki ispit ispred sebe na svom prvom trenerskom poslu, kao selektor nacionalnog tima.

Odluka o smjeni selektora donesena je nakon niza loših rezultata reprezentacije pod komandom Roberta Prosinečkog, a kap koja je prelila čašu je ubjedljiv poraz od Hrvatske. Crna Gora je prije toga izgubila dva meča od Češke, pa je praktično već sada ostala bez šansi da se domogne nekog od prva dva mjesta i tako obezbijedi direktan plasman na Svjetsko prvenstvo ili barem novi pokušaj kroz baraž.

Crnogorci su u prvih pet mečeva kvalifikacija za Mundijal koji se igra 2026. godine u Kanadi, SAD i Meksiku osvojili šest bodova, dok drugoplasirana Češka ima šest bodova više i još tri meča ispred sebe. Hrvatska takođe ima 12 bodova, ali iz četiri odigrane utakmice i u najboljoj je poziciji kada je reč o plasmanu na Svetsko prvenstvo.

Zbog toga je na klupi Crne Gore napravljena promjena. Na mjesto selektora stiže Vučinić, koji nema trenersko iskustvo - ali je jedno od najvećih imena crnogorskog fudbala u posljednje dvije decenije. Bio je prvi kapiten nacionalnog tima, drugi je na listi strijelaca u dresu reprezentacije, a tokom igračkih dana nosio je dres Sutjeske uz Nikšića, Lećea, Rome, Juventusa i Al Džazire u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Ko je sve bio selektor Crne Gore?

Nakon što se državna zajednica Srbije i Crne Gore raspala pred Svjetsko prvenstvo 2006. godine u Njemačkoj, odlučeno je da nacionalni tim ipak pod tim imenom nastupi na Mundijalu. Crnogorska reprezentacija počela je da se takmiči nakon tog turnira, a za prvog selektora novog nacionalnog tima postavljen je legendarni fudbaler Crvene zvezde Zoran Filipović.

Nakon tri godine Filipovića je naslijedio Zlatko "Cico" Kranjčar, a zatim su selektorski posao radili Branko Brnović, Ljubiša Tumbaković, Miodrag Džudović kao privremeno rješenje, Faruk Hadžibegić, Miodrag Radulović i Robert Prosinečki. Svi selektori Crne Gore su treneri iz regiona - pored Crnogoraca među kojima je Vučinić peti na listi tu su dvojica hrvatskih, jedan srpski i jedan stručnjak iz BiH.