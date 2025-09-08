Robert Prosinečki protiv Hrvatske: Crnogorci žele iznenađenje u Zagrebu

Hrvatska želi pobjedu i da sa nova tri boda praktično se kvalifikuje, a crnogorska reprezentacija probaće da ih iznenadi, kazao je selektor "đetića" Robert Prosinečki.

Izvor: Profimedia/Nick Potts / PA Images

Hrvatska i Crna Gora odigraće u ponedjeljak u Zagrebu kvalifikacioni duel za palsman na Svjetsko prvenstvo.

Prosinečki je kazao da se crnogorski fudbaleri dok god postoji bilo kakva šansa, nadaju i vjeruju, ali su svjesni da će biti teško.

"Dolazimo u u Zagreb u nezgodno vrijeme, nakon poraza od Češke, gdje nam je falilo jako malo - bilo je i dobrih i loših stvari. Želimo da damo maksimum, da odigramo dobru utakmicu, da vidimo na koga računamo. Neki igrači su se pojavili sa bolovima, vidjećemo ko će biti zdrav i na koga ću sve moći da računam", rekao je Prosinečki na konferenciji za novinare.

Legenda hrvatskog fudbala kazao je da odlično poznaje rivala, navodeći da je to ekipa koja godinama pravi velike rezultate na najvećim takmičenjima.

“To je reprezentacija koja se voli, gdje se uvijek daje maksimum. Nimalo lagana utakmica, nadam se punom stadionu, barem ove dijelove gdje može publika da uđe. Oni žele dobar rezultat, sa ta tri boda bili bi već kvalifikovani, ali mi ćemo probati da ih iznenadimo", rekao je Prosinečki.

On je najavio da će Crna Gora probati da se suprostavi u najboljem svijetlu.

“Neće biti lagano, na Farskim Ostrvima nisu briljirali, ali su ipak pobijedili, to je Hrvatska", rekao je Prosinečki.

Duel na Maksimiru počeće u 20 sati i 45 minuta.

(MONDO)