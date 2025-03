Zvezda Dinamu ukrala Roberta Prosinečkog, a nije trebalo tako: Poslije 38 godina otkrivena najveća tajna

Robert Prosinečki nije trebalo da pređe u Crvenu zvezdu, već u jugoslovenskog trećeligaša koji je bio na potpis od najvećeg pojačanja.

Nekadašnji hrvatski fudbaler Robert Prosinečki izgradio je impresivnu karijeru nakon što je napustio zagrebački Dinamo. Klub u koji ga je njegov otac Đuro doveo iz Njemačke nije imao sluha za njega, pa je već sa 18 godina tražio novu destinaciju, na kojoj će uspet ida dokaže sav svoj talenat - prilika se ukazala u Beogradu, gdje je sa Crvenom zvezdom osvojio Kup evropskih šampiona.

Malo je falilo da se ništa od toga ne dogodi, otkriiva Zorislav Srebrić, koji tvrdi da je Robi bio na korak od odlaska u treću ligu. Umjesto dresa Crvene zvezde Prosinečki je trebalo da obuče dres Jugokeramike iz Zaprešića, a praktično je sve bilo završeno - čekao se samo potpis u Zagrebačkom nogometnom savezu!

Veliki intervju za jedan hrvatski medij, Srebrić je "ukrasio" detaljima o Prosinečkom, u kojima otkriva da je on bio blizu dovođenja Roberta Prosinečkog nekoliko mjeseci prije nego što je maestralni vezni fudbaler stigao u Crvenu zvezdu. Pitanje je kako bi se dalje razvijala jedna od najvećih fudbalskih karijera na ovim prostorima, samo da je Robijev otac pristao na odlazak u Zaprešić.

"Da, trebalo je to tako da bude", rekao je Zorislav Srebrić za "Večernji list" i odmah dobio pitanje da li onda Robi završio u Zvezdi: "E to je otvoreno pitanje..."

Srebrićeva ideja bila je da se Prosinečki iz zagrebačkog Dinama preseli u treći rang jugoslovenskog fudbala i da njegovoj ekipi pomogne da uđe u drugu ligu. Na kraju u tom poduhvatu nisu uspjeli bez Robija, koji je ubrzo postao višak na Maksimiru, a Crvena zvezda je to iskoristila na najbolji mogući način.

"Bio je januar 1987. godine, a Jugokeramika član tadašnjeg trećeg ranga. Naš klub je postigao dogovor s Dinamom, kao i sa Robertom i njegovim ocem, budući da Robert u Dinamu nije bio u prvom planu. Došli smo do toga da idemo u Zagrebački nogometni savez da sve to formalizujemo, međutim, kada je već trebalo da sjednemo u auto, meni gospodin Đuro kaže: 'Zorislave, dajte, vi to sigurno možete napraviti - da Robert dobije ispisnicu iz Dinama s 1. julom.' Bio je, naime, dogovor da Robert trenira u Dinamu, a u Zaprešić dolazi na trening u petak, te da u subotu ili nedjelju igra za nas. U tom trenutku, kada me je Đuro to pitao, shvatio sam da od Robertovog dolaska u Zaprešić neće biti ništa. Ja nisam mogao, a iskreno nisam ni htio ulaziti u područje Robertove fudbalske budućnosti. Jugokeramika je ipak igrala u finalu doigravanja za plasman u drugu ligu, gdje smo izgubili od Šparte iz Belog Manastira. Da je Prosinečki tada došao nama, sigurno bi bio prevaga. Šteta, to bi mu jako koristilo, jer to su bile vrlo jake utakmice", ispričao je Zorislav Srebrić.

Prosinečki je u januaru 1987. godine napunio 18 godina, a samo nekoliko mjeseci kasnije se kao slobodan igrač preselio u Beograd. O njegovom transferu zna se mnogo - od toga da Miroslav Ćiro Blažević nije previše cijenio njegov kvalitete, do toga da su Dragan Džajić i Velibor Vasović alarmantno organizovali trening kako bi ga vidjeli na djelu, pa do njegovog dolaska u Beograd da se dokaže crveno-bijelima.

Potpis za Crvenu zvezdu bio je ključni detalj u karijeri Roberta Prosinečkog, pošto je majstor fudbala bio izuzetno važan dio veznog reda tima koji je četiri godine kasnije osvojio Kup evropskih šampiona. Prosinečki je sa Zvezdom osvojio tri šampionske titule, Kup Jugoslavije i evropsku titulu, a zatim je igrao za Real Madrid, Ovijedo, Barselonu, Sevilju, Dinamo, Hrvatski Dragovoljac, Standard Lijež, Portsmut, Olimpiju iz Ljubljane, NK Zagreb i Savski Marof.