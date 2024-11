Prosinečki ne vjeruje u skupa pojačanja crveno-bijelih": Znaju u Zvezdi da ne mogu da pobijede Barsu"!

Robert Prosinečki govorio je za katalonske medije uoči meča Crvene zvezde i Barselone u Ligi šampiona.

Izvor: Sercan Kucuksahin / AFP / Profimedia

Robert Prosinečki igrao je i za Crvenu zvezdu i za Barselonu i sigurno će s mnogo pažnje gledati njihov međusobni susret u srijedu (21.00) u Ligi šampiona, a iako je jasno da će navijati za crveno-bijele, u intervjuu za katalonski "Mundo Deportivo" zna da su za to vrlo male šanse.

"U Zvezdi znaju da sigurno neće moći da pobijede Barsu. Imaju nula bodova u prva tri kola. Očekujem dominaciju Barselone, ali neće Zvezda tako lako prodati kožu...", istakao je Prosinečki i kratko analizirao stanje u srpskom fudbalu: "U domaćem prvenstvu su superiorniji od ostalih u posljednjih 10 godina, a Partizan, drugi tim Srbije, ima mnogo problema. U Ligi šampiona je drugačije protiv velikih klubova. Izgubili su lako od Intera i Monaka".

Na pitanje ko je najopasniji igrač Crvene zvezde, nije bio siguran šta da odgovori: "Doveli su mnoge igrače da urade nešto u Ligi šampiona, ali nisam siguran da su sa mnogo njih pogodili. Olajinka i Endiaje mogu da zakomplikuju život Barsi. U tranziciji nisu loši i tu će Zvezda tražiti svoju šansu", istakao je "Žuti".

Izvor: R.R./ATAIMAGES

Prema njegovim riječima, najveća šansa za Crvenu zvezdu su domaći navijači. Prisjeća se da ih je bilo i stotinu hiljada u vrijeme kada je igrao na "Marakani", dok će sada i sa upola manje - uz opet pun stadion - to biti prednost Vladana Milojevića.

"U bivšoj Jugoslaviji je bilo veoma teško pobijediti, ali u to vrijeme su klubovi imali veliku prednost. Niste mogli da napustite bivšu Jugoslaviju sve do 28. godine. Sav kvalitet je bio koncentrisan na jednom mjestu. Tadašnja liga je bila jaka sa Crvenom zvezdom, splitskim Hajdukom, zagrebačkim Dinamom i Partizanom. Svaki tim je imao po tri ili četiri veoma dobra igrača. Naša Crvena zvezda se pravila tri-četiri godine sa Pančevom, Savićevićem, Jugovićem i Mihajlovićem. Kakav je to kvalitet bio! Ta generacija je bila puna karaktera i talenta. Sada je druga priča i teško je bilo šta da se uradi. Djeca sa 15 i 16 godina idu u velike klubove u Evropi, da bi klubovi mogli da egzistiraju", zaključio je Prosinečki.