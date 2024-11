Vladan Milojević se ne plaši Barselone: Je l' znate vi kakav je ovo uspjeh za srpski fudbal?!

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević samouveren pred meč sa Barselonom u Ligi šampiona.

Izvor: Dragan Tesic/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda dominira u Superligi Srbije, dok u Ligi šampiona ne može da se nosi sa protivnicima - tako da se pomalo i kod navijača "uvukao strah u kosti" uoči gostovanja Barselone u srijedu na stadionu "Rajko Mitić" (21.00). Ipak, trener crveno-bijelih Vladan Milojević je poslije meča sa Vojvodinom (3:0) objasnio da kod njega ne postoji strah.

Katalonci igraju najbolju fudbal na svijetu u ovom trenutku, sve protivnike pobjeđuju ubjedljivim rezultatom, međutim Milojević se vodi time da ako se u startu uplašiš protivnika - nemaš šta da tražiš protiv njega u tom slučaju.

"Što bih se plašio? Ja da se plašim, ja ne bih ni došao, ostao bih kod kuće. Mene niko ne tjera, mogao sam da sjedim sa svojom suprugom i djecom, da grickam sjemenke i gledam Ligu šampiona. Odigram neki tiket, s obzirom da nikad to ne radim. Što bih se plašio? Meni je to izazov, lijepa stvar. Crvena zvezda je dovela takve ekipe, kao što je Barselona, kao što je Štutgart, Benfika, Monako, PSV, Milan, Inter. Je l' znate vi koliki je to uspjeh za srpski fudbal?", rekao je Milojević.

"Ne za Crvenu zvezdu, ona je sama po sebi velika. Mi znamo gdje smo, šta smo, ćutaćemo, birićemo se, igramo vjerovatno i najboljeg tima na planeti u ovom trenutku. Ja sam trener, uvijek preuzimam odgovornost, ali ne mogu da gledam da je to za nas neki strah, već radost".

Osvrnuo se se i na izjavu Predaraga Mijatovića koju je prije nekoliko dana citirao Zvezdan Terzić, nakon njihovog zajedničkog ručka u znak pomirenja "vječitih" rivala poslije dolaska nove uprave: "Kao što je rekao gospodin Peđa Mijatović: Mnogi bi dali ovdje da igraju, pa da primaju koliko hoćete golova, ali da igraju Ligu šampiona. U budućnosti će se vidjeti koliko je ovo značilo za našu zemlju", kazao je Milojević.

Zvezda inače ima velikih problema pred meč, kako iznenaditi Barselonu? "Mi ćemo sa stručnim štabom probati da uradimo sve što je u našoj moći i onoliko koliko znamo, pa ćemo da vidimo. Ako vi nešto znate, prihvatićemo vrlo rado, okrenite me telefonom. Vi često znate mnogo više, možda ja ne znam da li treba da napadnemo ili ne napadnemo. Svaka sugestija je dobra".

(MONDO)