Nenad Lalatović je istakao da ga Zvezda nije impresionirala van golova iz prekida, dok se takođe dotakao i suđenja što je posebno iznerviralo Vladana Milojevića.

Izvor: YouTube/FK Crvena zvezda/FK Vojvodina/Screenshot

Crvena zvezda je lako pobijedila Vojvodinu 3:0 (3:0) i malo ko je očekivao da će poslije meča biti "burno". Međutim, izjava trenera "stare dame" Nenada Lalatovića kao da je ozbiljno naljutila Vladana Milojevića, pa je zbog toga održao vrlo dugačku konferenciju za medije na kojoj je svašta rekao.

Između ostalog, Milojeviću su dosadile priče o tome da "Zvezdi svi pomažu", tako da je uz ironičan osmijeh istakao da se čeka još "pobjeda Trampa na američkim izborima, pa da i on pomogne". Utisak je i da Vladana Milojevića posebno nervira što gotovo svi treneri koji izgube protiv Crvene zvezde govore u istom tonu, stavljajući sudije ili suđenje u prvi plan, a "kola su se slomila" sad na Nenadu Lalatoviću.

Prvo je pred kamerama TV Arena Sport istakao da bi volio da sudije "malo više opterete Zvezdu", dok je na konferenciji za medije još više govorio na istu ili sličnu temu.

Vidi opis Ovo je Lalatova izjava zbog koje je pobjesnio Milojević: "Slučajno? I vama je smiješno, i vi to znate" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

"Mi imamo prvi problem jer Dele nije špic, već krilni igrač. Korać i Petrović su baš slučajno dobili po četvrti žuti karton protiv OFK Beograda. Slučajno, jel’ da? I vama je smiješno i vi to znate. Nismo igrali u najjačem sastavu, sa njima bismo mnogo bili čvršći, jači u duel igri. Zvezda me, ponavljam, nije impresionirala iz igre, a Milojević te prekide radi sjajno, gađaju prvu stativu, napadaju prostor, nismo uspjeli to da zaustavimo", kazao je Nenad Lalatović koji je takođe istakao i da ga igra Crvene zvezde - van one iz prekida - uopšte nije impresionirala.

"Ne mogu reći da je Zvezda danas bila bolja, dala nam je tri gola iz tri prekida. Iz igre ništa nije uradila, ja sam očekivao više od Crvene zvezde po kvalitetu koji ima. Bila je bolja od nas samo u tim prekidima, gdje smo sami sebe pobijedili, napravili smo glup faul i imali smo dva puta loptu u nogama, izbijamo u korner umjesto u aut."

Vidi opis Ovo je Lalatova izjava zbog koje je pobjesnio Milojević: "Slučajno? I vama je smiješno, i vi to znate" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 23 / 23

O "malom" Mesiju "Maksa je htio da centrira, to je ta lopta koja ide ka golu, malo se podigla... Zvezda ne smije da ga proda ispod 20 miliona! Vanserijski talenat, oduševio me, uživao sam danas, bio je najbolji igrač Zvezde", rekao je Nenad Lalatović o Zvezdinom Mesiju iz Novog Pazara.

Takođe, trener Vojvodine je istakao i da može da bude zadovoljan partijom svojih igrača i dodao je da je utakmica mogla da ode u drugom smjeru da je Radulović pogodio za 1:0. Ipak, Zvezda je golom Maksimovića iz prekida povela i potom meč odvela u svoj tempo, a Lalatović joj želi sve najbolje u Ligi šampiona gdje pretpostavlja da će sudije drugačije da gledaju na neke situacije koje smo vidjeli na "Marakani" u Superligi.

"Zvezda je Zvezda, želim joj puno sreće u Ligi šampiona, ali mislim da nju malo i sudije treba da opterete u našoj ligi. Bila je ona jedna situacija sa Deleom, to mora da im bude opomena, tako su izgubili protiv Intera, mislili su da će im svirati ono što sviraju u Srbiji, a to se ne svira u Ligi šampiona. To je moj dobronamjeran savjet, Zvezda je već prvak, i da prime neki gol nije strašno. Nemaju opterećenje u našoj ligi, zato se mnogi igrači povređuju kad naiđu napori u Ligi šampiona. Mi smo danas sami sebe pobijedili, idemo dalje", objasnio je Lalatović i izjavio još jednom saučešće porodicama svih žrtava nezapamćene tragedije u Novom Sadu gdje je u petak pala nadstrešnica na Željezničkoj stanici.