Milojević se naljutio zbog Lalatovićeve izjave: Čekamo sad Tramp da pobijedi, da nam i on pomogne

Vladan Milojević se naljutio zbog izjave trenera Vojvodine Nenada Lalatovića.

Crvena zvezda je lako pobijedila Vojvodinu 3:0 u 14. kolu Superlige, a trener "stare dame" Nenad Lalatović nije bio zadovoljan suđenjem. Između ostalog, Lalatović je rekao da bi volio da neko "optereti Zvezdu, počevši od sudija", a ove riječi stigle su na kraju i do Vladana Milojevića koji mu je odgovorio na konferenciji za medije.

"Pa dobro, vjerovatno imamo malo pomoć od sudija, pomoć od predsjednika, države... Nemojte, molim vas. Mislim da moje kolege moraju da budu malo obazrivije kad pričaju. Ne znam zašto svi žele da nas poništavaju. Šta je danas sudija uradio? Šta je uradio? Izgubili ste utakmicu, izgubili ste, kakve veze ima?", rekao je vidno nezadovoljni Vladan Milojević poslije utakmice prenosi portal "Mozzart Sport".

"Mogao sam ja da kažem da mi zaslužujemo malo veći respekt u Monaku. Jesam li izašao? Jesam li to rekao? Zašto nisam rekao, zato što sam trener, a vidjeli smo svi da je čist penal bio. Mogao sam da izađem na konferenciju i da kažem da je bio penal, vjerovatno bi bilo 2:1 za nas. I da smo promašili penal završilo bi mi se poluvrijeme 1:1. Malo je to degutantno. I više neću da odgovaram na to. Nama u ovom trenutku svi živi pomažu, od predsjednika države, republike, vjerovatno Evropske unije. Čekamo sad i Tramp da pobijedi, vjerovatno će i on da nam pomogne. Vidio sam, čuo sam, neću na to da odgovaram."

S obzirom na to da Lalatović nije prvi trener koji je poslije poraza od Crvene zvezde insinuirao da ima pomoć sudija, Milojević je odlučio da burno odgovori.

"Nije problem, ja sam defanzivan trener, jedan bunkeraš, a svi su ostali ofanzivni i igraju takav fudbal. A onda su im drugi treneri i sudije krive. Mislim da je to apsolutno izlizana fora. Još jednom, Vojvodina ima jako dobar tim, jako dobrog trenera, misli da treba da napadnu gore, da stoje visoko. Svi treba da predstanu sa nekim takvim izjavama", istakao je trener Zvezde.

Što se tiče same utakmice, Milojević je istakao da je očekivao "mnogo hrabriju Vojvodinu", da će igrati "na onaj Lalin način", pa ga je stoga iznenadila strategija da se brane. Takođe, istakao je da se ne plaši Barselone koja dolazi u srijedu u Beograd.

"Što bih se plašio? Ja da se plašim, ja ne bih ni došao, ostao bih kod kuće. Mene niko ne tjera, mogao sam da sjedim sa svojom suprugom i djecom, da grickam sjemenke i gledam Ligu šampiona. Odigram neki tiket, s obzirom da nikad to ne radim. Što bih se plašio? Meni je to izazov, lijepa stvar. Crvena zvezda je dovela takve ekipe, kao što je Barselona, kao što je Štutgart, Benfika, Monako, PSV, Milan, Inter. Jel' znate vi koliki je to uspjeh za srpski fudbal? Ne za Crvenu zvezdu, ona je sama po sebi velika. Mi znamo gdje smo, šta smo, ćutaćemo, borićemo se, igramo vjerovatno i najboljeg tima na planeti u ovom trenutku. Ja sam trener, uvijek preuzimam odgovornost, ali ne mogu da gledam da je to za nas neki strah, već radost. Kao što je rekao gospodin Peđa Mijatović: Mnogi bi dali ovdje da igraju, pa da primaju koliko hoćete golova, ali da igraju Ligu šampiona. U budućnosti će se vidjeti koliko je ovo značilo za našu zemlju", zaključio je Milojević.