Mesina predstavio pravilo "8 sekundi" u srpskom fudbalu: Trenerima, kapitenima i klubovima objasnio sve promjene

Novi predsjednik Sudijske komisije Domeniko Mesina održao je sastanak sa kapitenima, trenerima i tim-menadžerima klubovima pred početak nove sezone Superlige i Prve lige narednog vkenda

Izvor: Fudbalski savez Srbije

Novi predsjednik Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije, Italijan Domeniko Mesina, održao je uoči početka nove sezone sastanak sa trenerima, kapitenima i tim-menadžerima klubova Superlige i Prve lige Srbije. Cilj sastanka bio je da se učesnicima domaćeg šampionata približi ideja o stilu suđenja koji će biti u skladu sa evropskim standardima, sa jasnim prioritetima da se osigura regularnost prvenstva i podigne kvalitet kako samog suđenja, tako i igre u cjelini.

Predsjednik Sudijske komisije predstavio je alate i programe koji stoje na raspolaganju sudijama, a koji bi trebalo da im olakšaju donošenje odluka u realnom vremenu i doprinesu većoj ujednačenosti kriterijuma, saopštio je FSS.

Posebna pažnja posvećena je analizi prosječnog broja dosuđenih faulova po utakmici, sa akcentom na potrebu smanjenja nepotrebnih prekida i podsticanja kontinuiteta i dinamike igre. Bilo je riječi i o najnovijim smernicama UEFA u vezi sa namjernim gubljenjem vremena, odgovornosti svih aktera na terenu u zaštiti zdravlja igrača, kao i strogom poštovanju komunikacije isključivo sa kapitenima dva tima tokom meča.

Nadoknada vremena, "8 sekundi", dupli dodir kod penala...

Razgovaralo se i o pravilu u vezi sa nadoknadom vremena, koje će se, kao i u većim evropskim ligama, preciznije utvrđivati na osnovu stvarnih prekida u igri. “Više efektivnog vremena znači i više mogućnosti za golove i uzbuđenja, a publika kupuje ulaznice da bi loptu gledala u igri”, opšti je zaključak sa kojim su se složili svi učesnici seminara.

Predstavnicima klubova predstavljena su i jasna pravila ponašanja u tehničkom prostoru, a neizostavna tema bila je i novo pravilo ‘osam sekundi’, odnosno maksimalno vrijeme koliko golman smije da drži loptu u rukama. Sudije će u predstojećoj sezoni posebno obratiti pažnju na ovu stavku, a klubovima je upućen apel da igrače upoznaju sa novim smjernicama.

Zanimljiva promjena odnosi se na pravilo kod izvođenja kaznenog udarca. Ubuduće, igrač koji se oklizne u trenutku šuta i nenamjerno ostvari dva kontakta s loptom, imaće priliku da ponovo izvede šut sa 11 metara.

U drugom dijelu predavanja, VAR – menadžer, Igor Radojčić, govorio je o praktičnoj primjeni VAR tehnologije. Kroz konkretne primjere i analizu situacija, prisutnima je objašnjena uloga VAR-a, način komunikacije između glavnog sudije i VAR sobe, kao i kriterijumi za intervenciju video-tehnologije.

Sastanak u Staroj Pazovi je dio šire strategije podizanja kvaliteta suđenja u Srbiji i transparentnosti u komunikaciji sa klubovima, a protekao je u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi, uz aktivno učešće prisutnih, razmjenu mišljenja i obostranu želju za unapređenjem odnosa i razumijevanja između Sudijske organizacije i klubova, poruka je iz "Kuće fudbala".

Prvi stranac u istoriji srpskog fudbala na čelu Sudijske komisije, zajedno sa svojim saradnicima, nastaviće i tokom sezone sa sličnim aktivnostima, kako bi se dodatno ojačalo povjerenje i unaprijedila saradnja svih aktera u domaćem fudbalu.

"Sad imamo bolji uvid u sve"

Fudbalski savez Srbije saopštio je da su predstavnici klubova Superlige i Prve lige Srbije, treneri, kapiteni i tim - menadžeri bili primjetno zadovoljni sastankom sa predsednikom Sudijske komisije FSS Domenikom Mesinom, koji je učesnike skupa približio ideji stila suđenja koji će biti u skladu sa evropskim standardima.

Svoje impresije poslije sastanka u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi iznijeli su Bojan Šaranov, generalni direktor Železničara iz Pančeva i Miloš Degenek, iskusni defanzivac ranije Crvene zvezde, sada TSC iz Bačke Topole.

"Sad i mi imamo bolji uvid u sve, dobili smo i neke važne statističke podatke gdje se u ovom trenutku nalazi naša liga u odnosu na najjače evropske lige. Tipa da imamo mnogo više prekida tokom utakmice, što automatski utiče na kvalitet igre. Mnogo korisnih informacija koje ćemo prenijeti igračima u klubovima, a sve u cilju da budućnost igre bude brža, interesantnija, efikasnija", rekao je Bojan Šaranov, generalni direktor pančevačkog superligaša. "Sve nam je ovo u neku ruku nedostajalo. Mislim da radni sastanci ovog tipa sa sudijskom organizacijom mogu biti i češći, vjerujem da će tako i biti. Sve u cilju da naš fudbal nastavi da raste".

Kao nekadašnji golman, Bojan Šaranov oglasio se i o novom pravilu koje se odnosi na zadržavanje lopte od strane golmana, maksimum do osam sekundi.

"Dobra je stvar, jer kad znaš da je nešto podložno kazni, onda imaš veću koncentraciju i gledaš da stvari rješavaš na vrijeme. Poslije osam sekundi slijede sankcije koje mogu da koštaju tim. Novo pravilo je da se i ponavlja jedanaesterac ukoliko se igrač oklizne i dva puta udari loptu prilikom realizacije najstrože kazne. Mislim da je pravedno rješenje da se ponovi jedanaesterac, jer igrač nije to nije učinio namjerno".

Na kraju, iznio je utiske o novom predsjedniku Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije.

"Iza Mesine je veliko sudijsko iskustvo, isti posao je obavljao i na Kipru, mislim da će nam donijeti kvalitet i boljitak", rekao je Bojan Šaranov.

"Ovo daje nadu da će sve biti bolje u srpskom fudbalu"

I Miloš Degenek, igrač ogromnog iskustva, kazao je da je zadovoljan slikom iz Sportskog centra FSS u Staroj Pazovi.

"Dobili smo mnogo korisnih informacija, zahvalni smo Fudbalskom savezu Srbije što je prvo išao tim putem da dovede stranca za predsjednika Sudijske komisije, čovjeka koji će da delegira sudije i nadgleda njihov rad. Mislim da će sve biti dosta efikasnije i detaljnije, da će prvenstvo da bude dosta bolje. Ovo nam daje neku nadu da će u budućnosti sve biti bolje po srpski klupski fudbal. Ne mislim da su prethodnici bili nivo ispod, ali kad dovedeš stranca koji je sudio italijansku ligu, radio na Kipru, bio pod kapom UEFA, onda vjeruješ da će sve biti bolje, i liga i suđenje", izjavio je Miloš Degenek.

Novina je da se ide ka tome da na terenu bude što više efektivne igre.

"To je i nama u interesu, da se lopta što više kreće, da nema toliko pauza, prekida. I golmani su suočeni sa nekim novinama, možda će to biti neki početni šok za njih, ali brzo će se prilagoditi. Sve se čini da igre bude više i da ona bude tečnija. I mi kapiteni imamo veću odgovornost, da vodimo računa o istupima saigrača, preuzmemo komunikaciju sa arbitrom ukoliko smtramo da je potrebno. Ta komunikacija je obostrana i mora biti sa poštovanjem. Sve je to dobro za fudbal. Uostalom kao i novo pravilo u slučaju da se igrač koji izvodi jedanaesterac oklizne i dva puta udari loptu. I to će možda VAR da provjerava, tako da moramo malo biti strpljivi, ali sve je to za dobro tima i fudbala. Nadamo se da će sve biti kako treba", dodao je Degenek.