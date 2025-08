Željezničaru bodovi u Posušju: Gol dovoljan za prvu pobjedu u sezoni

Poslije remija sa Radnikom na startu sezone, sarajevski "plavi" na stadionu "Mokri dolac" upisali prvi trijumf u Premijer ligi BiH.

Izvor: Promo/HŠK Posušje

Za razliku od prvog današnjeg meča, u kojem su Sarajevo i Radnik podijelili bodove odigravši 4:4, dva večerašnja susreta nisu donijela ni izbliza toliko uzbuđenja i golova.

Velež i Borac takođe su remizirali (1:1), dok je Željezničaru bio dovoljan jedan gol da slavi u Posušju i sa "Mokrog doca" odnese kompletan plijen.

Nije bilo mnogo prilika na ovom susretu, ali gosti iz Sarajeva znali su da iskoriste jednu od njih. U 59. minutu Enes Alić je pomalo iznedio domaćeg čuvara mreže i poslao loptu iza njegovih leđa, iako su mnogi očekivali da uputi centaršut, s obzirom da nije imao baš najbolji ugao za šut.

Prethodno je Željezničar propustio izuzetno dobru priliku kada je upravo Alić centrirao, a prečku pogađa Konings. Nekoliko trenutaka kasnije, lopta je ipak završila u mreži Posušja.

Iako su domaći u nastavku imali terensku inicijativu i pokušavali da dođu do gola, to se nije desilo, pa je Željezničar stigao do prvog trijumfa u sezoni (u prvom kolu remizirali 1:1 sa Radnikom), dok je Posušje, nakon takođe 1:1 u prvom meču sezoni protiv Širokog Brijega, u drugom susretu ostalo bez bodova.

PREMIJER LIGA BIH - 2. KOLO:

Sarajevo - Radnik 4:4 (1:0)

/Elezi 16, 52, Ristovski 56, Mlinarić 87 - Ćumić 67, Gogić 72, Tabaković 79, Gorzi 84/

Velež - Borac 1:1 (0:0)

/Mešić 65 - Savić 47/

Posušje - Željezničar 0:1 (0:0)

/Alić 59/

Odigrano u subotu:

Rudar Prijedor - Široki Brijeg 1:3 (0:2)

/Paskval 78 - Kolarić 21, Jelavić 30, Stanić 72/

Odgođeno:

Zrinjski - Sloga