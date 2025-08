Zekić poslije nove bruke: Dobili smo osam golova u tri dana, sramotno!

"izvinjavam se svima, poslije onog udarca u četvrtak, sada novi udarac", rekao je vidno razočarani trener Sarajeva poslije remija 4:4 sa Radnikom.

Fudbaleri Sarajeva priredili su još jedno neugodno iznenađenje svojim navijačima. Nakon poraza 4:0 u Rumuniji i eliminacije od Univerzitatee Krajove, u svojoj prvoj prvenstvenoj utakmici odigrali su 4:4 sa Radnikom na Koševu, iako su vodili 3:0.

Sve do 67. minuta izabranici Zorana Zekića imali su 3:0 i tri boda u džepu, a onda dozvolili Radniku da preokrene na 4:3, pa su na kraju Sarajlije golom Mlinarića jedva spasile bod.

"Imali smo 3:0 i do tog trenutka to je jedna od boljih utakmica koje smo odigrali unazad par mjeseci. Veliki broj šansi, a u trenucima kad treba da ispoštuješ saigrače, ne ispoštuješ i onda ti se vrati ovako. Teško je sad pričati vruće glave, ali neke stvari... Dobili smo osam golova u tri dana, to je zaista ne porazna činjenica, nego sramotna", rekao je Zekić poslije utakmice.

Trener Sarajeva istakao je nedopustivo ponašanje pojedinih igrača u njegovoj ekipi.

"Problem veliki imamo. Promašujemo šanse, ponašamo se nonšalantno. Pojedini igrači se ponašaju kao da je ovo privatna prćija. Izvinjavam se svima, poslije onog udarca u četvrtak, sada novi udarac. Stvarno nisam očekivao da se može nešto ovako desiti“, rekao je on.

Zanimljiv je bio i njegov komentar da sada treba vidjeti šta je najbolje za klub.

"Bilo je u Evropi dobro ne jedno nego tri poluvremena. Moramo svi skupiti glave, vidjeti šta je najbolje za klub. Teški su trenuci, najteži otkako sma ovdje i vidjećemo šta ćemo i kako dalje", zaključio je Zekić.

