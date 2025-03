Medunjanin opet isprozivao Prosinečkog: Vidio sam da čovjek nema pojma, zato sam otišao iz reprezentacije (VIDEO)

Haris Medunjanin otkrio je da je "zmajeve" napustio zbog tadašnjeg selektora Roberta Prosinečkog.

Nekadašnji reprezentativac BiH Haris Medunjanin u podkastu za vijesti.ba otkrio je da je razlog njegovog napuštanja "zmajeva" isključivo tadašnji selektor Robert Prosinečki.

I ranije je bila aktuelna njihova svađa, kada je medunjanin tvrdio da hrvatski stručnjak ne zna imena polovine svojih igrača, na šta mu je Prosinečki odgovorio da uopšte ne zna ko je Medunjanin.

Bh. fudbaler, koji je karijeru okončao prošle godine nastupajući za španski Kasteljon,

"Kod Prosinečkog sam odmah vidio da čovjek pojma nema. Šta ćeš tu onda?", rekao je Medunjanin, ističući da ga je Prosinečki svojevremeno i lagao, obećavao mu startnu postavu, a zatim ga ostavljao na klupi, zbog čega je Medunjanin odlučio da mu se zahvali i napusti reprezentaciju.

Pogledajte šta je sve Medunjanin rekao o Prosinečkom:

Četrdesetogodišnji Sarajlija upisao je 60 nastupa za BiH i postigao devet golova, a tokom karijere igrao je za AZ Alkmar, Spartu iz Roterdama, Valjadolid, Makabi Tel Aviv, Gazijantep, Deportivo la Korunju, Filadelfiju, Sinsinati i Cvole, prije nego što što je stigao u redovne španskog drugoligaka Kasteljona, čiji član je bio do ljeta 2024.

Iako je svojevremeno nastupao za mlađe kategorije reprezacije Holandije, seniorski dres "zmajeva" nosio je od 2009. do 2018. godine. Tada je došlo do pomenutog "razlaza" sa Prosinečkim, koji je do 2019. godine predvodio bh. selekciju. Upravo je duel sa Senegalom bio njegov posljednji u dresu BiH, kada je ušao s klupe i odigrao 30 minuta.