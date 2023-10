"Srpski vojnik ušao i rekao - sve ću da vas pobijem!" Umjesto o Palestini, pričao o ratu u BIH: Bio nam je prijatelj!

Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine je na pomen rata u Izraelu govorio o svom iskustvu iz rata u Bosni i Hercegovini.

Izvor: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Haris Medunjanin govorio je za holandske medije o ratu u Izraelu, s obzirom da je neke od najboljih godina karijere proveo u ovoj državi. Govoreći o Izraelu pominjao je i Sarajevo, svoju životnu priču i - Srbe! Rođen je 1985. godine u Sarajevu, a morao je kao sedmogodišnjak da izbjegne sa majkom i sestrom usred rata i raspada Jugoslavije. Sada ga i ovaj rat pogađa jer njegov trogodišnji sin Benjamin živi u Tel Avivu sa bivšim suprugom defanzivnog veziste.

"Nikada ne znate šta bi se dogodilo da nismo ušli u taj autobus. Sigurno bih bio mrtav sada, baš kao moj drug iz djetinjstva koji je ostao u Sarajevu, a koji je poginuo kada je granata pala na igralište gdje se igrao. To se meni moglo desiti, to je rat. Uzmite za primjer mog susjeda. Prijatelj mojih roditelja, s kojim smo odrasli i s kojim nismo imali nikakvih problema, ali nakon što je rat počeo, on je odjednom prestao da nas poznaje i želio je da nas ubije jer je bio na drugoj strani. To je zastrašujuće", rekao je Medunjanin govoreći o svom izbjeglištvu iz Sarajeva 1992. godine,

Sa porodicom je iz Sarajeva krenuo ka Zapadu preko Crne Gore, a prema njegovom svjedočenju tamo je dobio prijetnje od srpskih vojnika. Ipak, na kraju mu se ništa nije desilo.

"Došli smo autobusom do Crne Gore, gdje je srbijanski vojnik ušao u autobus i rekao da će nas sve pobiti. Svi su vrištali i plakali, posebno kada je jedan od njih uzeo mene u ruke i htio je da me odvede od majke koja je plakala. Na kraju se završilo na najbolji način, predomislili su se kada su vidjeli puno djece u autobusu. To je bila naša sreća. Jedan od njih mi je pokazao pištolj i rekao da ga nikada ne koristim i da ne radim ništa glupo, da radim pozitivne stvari poput sporta. Na olakšanje svih, dopušteno nam je da nastavimo dalje i da tražimo put ka boljem životu", ispričao je sadašnji vezista španskog Kasteljona.

Na kraju je Medunjanin sa porodicom preko Danske otišao u Holandiju, gdje je izrastao u velikog talenta. Ipak, kada nije ispunio svoj potencijal, zaigrao je za BIH, a fudbal ga je odveo u Izrael gdje se oženio i dobio dijete.

"Već sam im ranije rekao da dođu u Španiju, ali moja bivša žena to nije htjela jer želi da ostane u Izraelu. Ona je Jevrejka i osjeća se sigurno u Izraelu. Srećom, u dobrim sam odnosima s njom, u stalnom smo kontaktu. Svaki dan mogu da vidim Benjamina barem tako i da ga pitam šta radi. Prednost je što je jako mlad i ne zna šta se dešava, ali to ne mijenja činjenicu da je jako teško. Nekada mi ljudi govore: 'Ti si musliman, trebalo bi da mrziš Izrael', ali ja nisam tako naučen. Ono što obje strane rade je neprihvatljivo. I sam sam iskusio rat i to nikome ne želim. Mržnja neće ništa riješiti. Igrao sam fudbal s igračima iz Srbije i Hrvatske, kao i s mnogim Jevrejima. To mi je prelijepo. U ovakvoj situaciji postoje samo gubitnici", završio je Medunjanin.

Poslije početaka karijere u AZ-u, igrao je Medunjanin za Spartu iz Roterdama i Valjadolid, a dok je bio u Španiji debitovao je za selekciju Bosne i Hercegovine za koju je na kraju upisao 60 nastupa i dao devet golova. U Izraelu je igrao za Makabi iz Tel Aviva četiri sezone, a nastupao je i za Gacijantep, Deportivo kao i Filadelfiju i Sinsinati u MLS-u.