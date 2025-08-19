"Ja to nikad neću reći o Jugoslaviji, zapamtite": Prosinečkom jedno nisu oprostili ni Hrvati, a ni Srbi

Robert Prosinečki je po majci Srbin, po ocu Hrvat, a njegova odluka za koju će reprezentaciju igrati poslije raspada bivše zajedničke države pratila se iz dana u dan.

Legendarni fudbaler Crvene zvezde Robert Prosinečki napravio je izuzetan rezultat sa reprezentacijom Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 1998. godine u Francuskoj. Hrvatski tim, jedan od najjačih u istoriji reprezentacija na ovim prostorima, stigao je do trećeg mjesta na Mundijalu i to nakon što je u polufinalu poražen od domaćina Francuske - budućeg šampiona. Nekoliko godina ranije, Prosinečki je izjavio kako neće igrati za Hrvatsku, zbog svega što mu je Jugoslavija pružila.

Zna se da je Robert Prosinečki iz mješovitog braka Hrvata i Srpkinje, a da je za njegovu karijeru mnogo važniji Beograd nego Zagreb. Upravo zbog toga, ali i ranijih uspjeha u dresu nacionalnog tima, Robi je patio kada je gledao kako država ide ka građanskom ratu i donio odluku da više ne igra za reprezentaciju - ni Hrvatske, ni Srbije.

"Bilo mi je izuzetno teško dok se ratovalo po Jugoslaviji, dok se ginulo. Zašto? Ja sam Hrvat po ocu, Srbin po majci. Djevojka mi je iz Beograda, tamo sam proveo četiri nezaboravne godine, imam puno prijatelja i na jednoj i na drugoj strani. I kako se mogu osećati? Samo mučnina, nerazumijevanje, bol u duši", počeo je priču u februaru 1992. godine Robert Prosinečki.

Hrvatski fudbaleri povukli su se iz reprezentacije Jugoslavije već tokom 1991. godine, ali je nacionalni tim bio spreman da i bez njih učestvuje na Evropskom prvenstvu naredne godine. Tim je bio sastavljen uglavnom od srpskih i crnogorskih fudbalera, uz još nekoliko igrača iz drugih republika, a Prosinečki bi navijao čak i za takvu selekciju - samo da joj je dozvoljeno da se takmiči.

"Navijaću za 'plave', to je sigurno. Neću igrati, ne zato što ne želim već zato što ne mogu i molim sve da me shvate. Ja se i dalje osjećam Jugoslovenom, ali u ovoj situaciji ne mogu igrati za reprezentaciju. U stvari, kada se oporavim, igraću samo za Real Madrid", rekao je Robi, nakon čega je upitan da li će igrati za Hrvatsku. "Ni za nju, ni za reprezentaciju Srbije, ni za jednu reprezentaciju. Mislim da je tako najbolje", izjavio je poznati fudbaler.

Robert Prosinečki je bio dio zlatne generacije koja je osvojila titulu na Svjetskom prvenstvu igrača do 20 godina u Čileu, 1987. godine. Tada je proglašen za najboljeg igrača turnira, a već je bilo očigledno da će u bliskoj budućnosti postati dio seniorske selekcije. Prvi meč u A reprezentaciji Jugoslavije odigrao je 1989. godine, a bila je to prijateljska utakmica protiv Finske. Posljednji meč za Jugoslaviju odigrao je sredinom maja 1991. godine, u ubedljivoj pobjedi protiv Farskih Ostrva (7:0) bio je strijelac jednog gola.

Samo dvije godine nakon izjave da neće igrati ni za jednu reprezentaciju, Robert Prosinečki je debitovao za Hrvatsku. Bilo je to na utakmici protiv Španije, koju je Hrvatska riješila u svoju korist (2:0) uz pogodak bivšeg fudbalera Dinamo Zagreba i Crvene zvezde. Prosinečki je do kraja karijere odigrao ukupno 49 mečeva za Hrvatsku, a najveći uspjeh mu je treće mesto na Mundijalu 1998. godine u Francuskoj.

Kako je Prosinečki veličao Jugoslaviju?

Nekoliko meseci prije nego što je poručio da se osjeća Jugoslovenom i da neće igrati ni za Srbiju, ni za Hrvatsku, Robert Prosinečki je još detaljnije govorio o svom odnosu sa reprezentacijom koja mu je mnogo pomogla u karijeri. Bilo je to u intervjuu za Sportske novosti, 1991. godine.

"Nikad neću pljunuti na reprezentaciju Jugoslavije, kako to mnogi danas čine, niti ću je bojkotovati. Sve što danas imam - ugled, slavu, novac, sve to mogu zahvaliti reprezentaciji. Sve nas je ona postavila na noge. I zato od mene nikada neće izmamiti niti jednu riječ protiv Jugoslavije. Zapamtite - nikada", rekao je Robert Prosinečki "Sportskim novostima".

Iako je država bila na početku građanskog rata, Prosinečki je odbijao da "pljune" na Jugoslaviju. "Mene je digao Čile. I ne samo mene - Bobana i Šukera, i mnoge druge. I zato ću se uvijek odazivati kada ću moći. A u politiku se ne miješam, ne želim se svrstati ni na ovu, ni na onu stranu. Eto, neki dan je igrala Monika Seleš protiv Navratilove. I ja sam navijao za Moniku, a vjerovatno i svi tamo kod nas. A šta je pisalo ispod Monike? Pisalo je - Jugoslavija", dodao je Prosinečki.

Zašto su Hrvati spremali metak za Prosinečkog?

Robert Prosinečki je iz Crvene zvezde otišao u madridski Real, a period u Beograd ostao mu je jedan od najljepših u karijeri. Pored toga što je sa Zvezdom osvojio Kup evropskih šampiona, Robi se ustalio u dresu reprezentacije, čiji je dio bio na Mundijalu 1990. godine. Zbog svega toga nije krio ljubav prema nacionalnom timu - iako su u Hrvatskoj bili spremni da ga ubiju zbog toga.

"Na Trgu Stjepana Radića stoji grupa pripadnika hrvatske nacionalne garde predsjednika Tuđmana, prekoputa je hrvatski parlament. Neki od gardista prilaze reporterima 'Tribune' da bi uputili žestoke kritike Prosinečkom. Jedan od njih kaže 'Prosinečki se rodio u Hrvatskoj, ali se prodao Srbima otkako je počeo da igra u Beogradu, on ne priznaje Hrvatsku kao nezavisnu zemlju. On samo priznaje Jugoslaviju, nešto što za nas Hrvate nije nikada postojalo jer je to bila samo fikcija koju nam je Tito nametnuo", prenijeli su španski novinari.

"Gardista" je navodno poslije toga izvadio iz džepa metak. "Izvadio je metak za automat 'kalašnjikov' i kaže: 'Ovo je za Prosinečkog'", pisali su španski novinari, a prenijela "Borba". Očigledno su Robijeve riječi previše glasno odjeknule u Hrvatskoj, gdje ga je dio stanovništva gledao kao najvećeg neprijatelja.