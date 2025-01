Robert Prosinečki za sajt FIFA: Prilično sam siguran da Crna Gora može na Mundijal!

Robert Prosinečki, selektor Crne Gore dao je opširan intervju za sajt Svjetske fudbalske federacije (FIFA) u kojem je naglasio da se "đetići" mogu boriti za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. "To bi bio najveći uspjeh u mojoj trenerskoj karijeri", kaže on.

Uzbudljiva mješavina klase, hrabrosti i tehničke virtuoznosti Roberta Prosinečkog osvijetlila je neke od najvećih fudbalskih pozornica. Maestro veznog reda bio je na tri Mundijala, igrao za Real Madrid i Barselonu, a sa Crvenom zvezdom osvojio je Kup evropskih šampiona, podsjetio je sajt FIFA.

Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije i Hrvatske, a sada selektor Crne Gore, koju je preuzeo u februaru prošle godine, najprije je dao odgovor na pitanje FIFA šta ga pokreće u ovoj fazi karijere.

"Fudbal mi je mnogo dao u životu i želim da vratim nešto. Osjećaj da možete nečemu naučiti igrače je zaista lijep. Kao neko ko je mogao da igra za najveće klubove na svijetu, i da ga treniraju najveći treneri, to mi je omogućilo da naučim mnogo. Trudim se da to prenesem svojim igračima. Sjajno je kada vidite da vjeruju u ono što radite i, čak i ako ne dobijete rezultat, da su dali povjerenje u vas i vaš rad. Naravno, volim kada vidim da moj tim pobjeđuje. To je prelijep osjećaj", rekao je 54-godišnji trener.

Prosinečki je uživao u toj emociji kada je Crna Gora šokirala Tursku pobjedom u Ligi nacija (3:1) u novembru. Taj trijumf zaustavio je crnu seriju od sedam mečeva bez pobjede - i pružio vitalnu injekciju samopouzdanja uoči početka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kanadi, SAD i Meksiku 2026. godine.

"Odigrali smo fantastično u toj utakmici“, rekao je Prosinečki, čiji je tim Crne Gore 73. na FIFA svjetskoj rang listi, 45 mjesta ispod Turske. "Turska je mlada ekipa, ali sa ogromnim potencijalom. Po mom mišljenju, oni su jedan od 10 najboljih timova u Evropi. Borili smo se dobro i ta pobjeda je bila velika stvar za nas. Trebala nam je".

Crna Gora će borbu za plasman na svoje prvo Svjetsko prvenstvo započeti domaćim utakmicama protiv Gibraltara i Farskih Ostrva u martu. Grupa L takođe uključuje Češku i poraženog iz četvrtfinalnog duela Lige nacija - Hrvatske i Francuske, za koju je Prosinečki priznao da će "definitivno biti favorit" za pobjedu.

"Kao osoba, oduvijek sam bio optimista", izjavio je Prosinečki ocjenjujući zadatak koji je pred njegovim timom. "Uvijek vjerujem da su velike stvari dostižne. Crnogorci su kao ljudi hrabri. Oni nikada neće odustati. U ovom trenutku mi je najveća motivacija to što se Crna Gora nije plasirala na neko veliko takmičenje u svojoj istoriji. Svi u zemlji sanjaju o danu kada će to učiniti. Prilično sam siguran da to možemo postići".

S obzirom na populaciju Crne Gore od nešto više od 600.000, plasman na Mundijal bi predstavljao seizmičko dostignuće. Island je jedina nacija s manjim brojem stanovnika koja se takmičila na Svjetskom prvenstvu.

U Prosinečkom, međutim, Crna Gora ima trenera sa iskustvom na šampionatima svijeta. Bio je ključna figura dok je s debitantom Hrvatskom 1998. godine završio na trećem mjestu. Postigao je gol u njihovoj prvoj utakmici protiv Jamajke (3:1) i u meču za treće mjesto protiv Holandije (2:1).

"Najvažnija stvar u našem timu bila je kultura koju smo stvorili“, izjavio je Prosinečki, koji je igrao za Jugoslaviju 1990. godine, godinu dana prije nego što je Hrvatska proglasila nezavisnost. „Imali smo veliku želju da nastupimo za reprezentaciju. Hrvatska je postala nezavisna država i svi smo bili visoko motivisani. Imali smo jako dobru generaciju igrača, sa ljudima kao što su [Zvonimir] Boban, [Davor] Šuker, [Robert] Jarni i svi ostali. Dali smo sve što smo imali i uspjeli smo da ostvarimo odličan rezultat. Time smo stvorili vezu sa reprezentacijom koja traje do danas. Generacija koju predvodi Luka Modrić prošla je još bolje (završivši drugoplasirani na Rusiji 2018. i treći na Kataru 2022.). Za Hrvatsku, zemlju od oko 3,5 miliona stanovnika, nevjerovatno je biti dva puta treća na svijetu, a jednom druga. To se može porediti sa osvajanjem Svetskog prvenstva sa Brazilom".

Prosinečki je sada na putu da kreira još jedan dio istorije Svetskog prvenstva sa Crnom Gorom i po prvi put izbori kao selektor izbori plasman na Mundijal.

"Definitivno. To bi bila najveća stvar u mojoj trenerskoj karijeri", dodao je Prosinečki, koji je još sjedio na klupama Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine i beogradske Crvene zvezde. "Imao sam velike pobjede i dobre igre, ali odvođenje Crne Gore na Svjetsko prvenstvo bio bi vrhunac za mene kao selektora. Emotivno, treće mjesto na Svjetskom kupu ima posebno mjesto u mom srcu. Zauvijek će mi ostati u sjećanju i osvajanje Kupa šampiona 1991. sa Crvenom zvezdom i Svjetsko prvenstvo za mlade 1987. sa mojom generacijom iz bivše Jugoslavije. Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo sa Crnom Gorom učinile bi me posebno ponosnim i uporedio bih se sa tim osjećajima".

Iako ne spori da je u prvim utakmicama kvalifikacija za SP 2026 protiv Gibraltara i Farskih Ostrva, Prosinečki je istakao da nikoga ne treba potcijeniti.

"Ne potcjenjujemo ih, ali želimo da ostvarimo dobre rezultate u oba meča. A kad kažem dobri rezultati, mislim samo na pobjede. Ne možemo biti opušteni. Vjerujem da će naši igrači biti jako fokusirani na ono što moraju da urade. Moramo biti u vrhu naše igre da bismo postigli rezultate koje želimo. Želimo u našu sljedeću utakmicu, protiv Češke u junu, u dobroj poziciji i u dobroj atmosferi".

Na pitanje o mogućem duelu protiv Hrvatske, rekao je da će biti profesionalac.

"Definitivno neće biti to obična utakmica. Za mene će to biti meč sa pomiješanim emocijama. Ali jedino što želim je da pobijedim. Ja jesam Hrvat, i dalje živim u Hrvatskoj, ali to u ovom slučaju nije bitno jer mi radimo svoj posao. Biću motivisan u tom meču kao i moji igrači. Utakmica će biti jedinstvena i siguran sam da će zbog situacije biti pitanja medija i javnosti, ali navikao sam na to. Znamo puno o svim timovima u našoj grupi, ali znamo još više o Hrvatskoj. Poznajem ovu generaciju igrača jer su mnogi od njih krenuli u vrijeme dok sam bio pomoćnik selektora Slavenu Biliću u reprezentaciji (od 2006. do 2010.). Znam za šta su sposobni".

Prema njegovim riječima, nevjerovatno je da je Luka Modrić i sa 39 godina lider selekcije Hrvatske.

"I dalje igra sa 39 godina za Real Madrid – a ne samo da ima ulogu sa strane, on je važan za tim – je nevjerovatno u ovoj fazi njegovog života. Donio je toliko radosti svim hrvatskim navijačima, kao i svim navijačima Real Madrida. Još uvijek ima nevjerovatnu želju da igra – i to ne samo da dobije više nastupa. Želi da bude ključni igrač i to je nevjerovatno. On je super talentovan. Osvojio je sve i uspio da ispuni sve o čemu je mogao da sanja".

Prosinečki se potom osvrnuo i na kapitena Crne Gore Stevana Jovetića.

"Svi znaju njegov kvalitet, a on je jedan od najboljih igrača u istoriji Crne Gore. On nam mnogo znači. Kada je sa timom, svi su više fokusirani i budniji. Ostali igrači rade bolje jer se ugledaju na njega. On je vođa i zna šta da kaže i kada da kaže. Nadam se da će proći ovu godinu bez povreda i da će nam pomoći u svim utakmicama kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo da ostvarimo ono što želimo".

Otkrio je i kojim se fudbalerima danas najviše divi i od kojeg je trenera s kojim je sarađivao najviše naučio.

"Očigledno je da se svi ugledaju na igrače kao što su Kilijan Mbape, Vinisijus Žunior, Mohamed Salah i Erling Haland. Oni su ti koji odlučuju o utakmicama. Postoje i igrači poput Džuda Belingema, poput Rodrija, koji takođe prave razliku, ali možda ne na tako očigledan način. Svi ti igrači drugačije rade stvari na terenu. To može biti način na koji udaraju loptu ili driblaju, na primjer. To je razlog zašto ih volimo i zašto ih volimo gledati kako nastupaju. Tako će biti sve dok postoji fudbal. Ići ćemo na stadione da gledamo igrače koji su drugačiji. Imao sam priliku da radim sa najvećim trenerima u to vrijeme i ne bih volio da uvrijedim nikoga da ih ne spominjem. Ali ono što se izdvaja je Johan Krojf kada sam bio u Barseloni. Bio je sjajan kao osoba, sjajan kao trener, a očigledno je bio sjajan i kao igrač. Zapravo je 90-ih izmislio tiki-taka fudbal. Tako sam srećan što sam imao priliku da radim sa takvom legendom".

Na kraju, Prosinečki je zaključio da će Crnoj Gori biti potrebno malo sreće da izbori plasman na Mundijal, što je "đetićima" dosad nedostajalo.

"Imamo seniorske igrače koji će i dalje biti tu za ovu kampanju i oni su sastavni dio tima. Imamo i neke perspektivne mlade igrače. Moraju se dokazati i biti na nivou za koji svi znamo da mogu biti. S tom mješavinom vjerujem da možemo postići rezultate. Ako smo svi zajedno – igrači, navijači, savez, mediji – i damo sve od sebe, mislim da to možemo [doći do Svjetskog prvenstva]. Imamo dobar raspored i sigurni smo. Od nezavisnosti [koju je Crna Gora proglasila 2006. godine], u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i kvalifikacijama za EURO, nedostajali su neki sitni detalji. Nekad je bio samo jedan bod, nekad jedan gol, ali stalno je nešto nedostajalo: malo sreće. Nadam se da će ovaj put biti na našoj strani", zaključio je Prosinečki.

