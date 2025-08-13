"Metak čuvamo za Prosinečkog, prodao se Srbima": Zbog izjave o Jugoslaviji mu slali morbidne prijetnje iz Zagreba

Legendarni igrač Crvene zvezde, jugoslovenskog i hrvatskog fudbala, početkom devedesetih dobijao u Madridu prijeteće poruke iz Zagreba zbog svog stava o sportu, SFRJ i politici, koji nije krio.

"Nikad neću pljunuti na reprezentaciju Jugoslavije, kako to mnogi danas čine, niti ću je bojkotovati. Sve što danas imam - ugled, slavu, novac, sve to mogu zahvaliti reprezentaciji. Sve nas je ona postavila na noge. I zato od mene nikada neće izmamiti niti jednu riječ protiv Jugoslavije. Zapamtite - nikada!", rekao je Robert Prosinečki "Sportskim novostima" u septembru 1991.

Dok se na području Jugoslavije uveliko rasplamsavao građanski rat, jedan od najboljih Ex-Yu fudbalera u istoriji je novinaru Tomislavu Židaku pričao da će uvijek ostati zahvalan nacionalnom timu u kojem je fudbalski prohodao. Noseći grb sa bakljama postao je juniorski prvak svijeta u Čileu, potom učesnik Svjetskog prvenstva u Italiji sa seniorskim timom, posljednjeg na kojem je SFR Jugoslavija učestvovala.

"Mene je digao Čile. I ne samo mene - Bobana i Šukera, i mnoge druge. I zato ću se uvijek odazivati kada ću moći. A u politiku se ne miješam, ne želim se svrstati ni na ovu, ni na onu stranu. Eto, neki dan je igrala Monika Seleš protiv Navratilove. I ja sam navijao za Moniku, a vjerovatno i svi tamo kod nas. A šta je pisalo ispod Monike? Pisalo je - Jugoslavija", dodao je Prosinečki.

"Srpkinje u Zagredu, a ja Zagorac u Beogradu" Otac Roberta Prosinečkog, Đuro, zatekao se tih dana u Beogradu i nije mogao nazad u Zagreb avionom. "Dva dana ne mogu kući, ne lete avioni. Moja žena i tašta, dvije Srpkinje, sjede u Zagrebu, a ja Zagorac 'zarobljen' sam u Beogradu", nasmijao se Prosinečki senior.

U tom periodu bilo je igrača koji su javno poručivali da više neće igrati za Jugoslaviju.

"Svako ima pravo na svoje mišljenje i nikoga ne osuđujem zbog toga. Ali, ako je neko odigrao trideset ili četrdeset utakmica za Jugoslaviju, ne treba sada po tome gaziti, niti od svog mišljenja praviti politički plakat. Treba odvojiti sport od politike", dodao je Prosinečki, koji je potom sa Hrvatskom bio treći na svijetu 1998. godine u Francuskoj.

Zbog ovih riječi Prosinečki je doživio morbidne prijetnje. Tako su reporteri madridskog nedjeljnika "Tribuna" u to vrijeme donijeli iz Zagreba stravičnu poruku Prosinečkom u Madrid, gdje je igrao za Real. Prenijeli su da 'gardisti' Franje Tuđmana za njega čuvaju metak.

"Na Trgu Stjepana Radića stoji grupa pripadnika hrvatske nacionalne garde predsjednika Tuđmana, prekoputa je hrvatski parlament. Neki od gardista prilaze reporterima 'Tribune' da bi uputili žestoke kritike Prosinečkom. Jedan od njih kaže 'Prosinečki se rodio u Hrvatskoj, ali se prodao Srbima otkako je počeo da igra u Beogradu, on ne priznaje Hrvatsku kao nezavisnu zemlju. On samo priznaje Jugoslaviju, nešto što za nas Hrvate nije nikada postojalo jer je to bila samo fikcija koju nam je Tito nametnuo'", prenijeli su španski novinari.

"Gardista" je navodno poslije toga izvadio iz džepa metak.

"Izvadio je metak za automat 'kalašnjikov' i kaže: 'Ovo je za Prosinečkog'", pisali su španski novinari, a prenijela "Borba".

Dinamo ga odbio, u Zvezdi postao svjetski as

Nakon što Dinamo Zagreb nije vjerovao u talenat tada jako mladog Roberta Prosinečkog, u Zvezdi su imali više sluha i 1987. godine ga doveli i učinili klupskom legendom. Nosio je crveno-bijeli dres do 1991. godine i postao jako važan član generacije koja je postala šampion Evrope. Na "Marakani" je započeo karijeru koja ga je potom vodila u Real Madrid, Barselonu, Sevilju, nazad u Dinamo (pod imenom 'Kroacija'), Hrvatski Dragovoljac, Standard iz Liježa, Portsmut, Olimpiju iz Ljubljane, NK Zagreb...

Za reprezentaciju Jugoslavije je od 1989. do 1991. odigrao 15 utakmica i dao četiri gola, a za Hrvatsku od 1994. do 2002. nastupio je 49 puta i dao 10 golova.

Plakao na odlasku sa Marakane

Robert Prosinečki trenutno je selektor Crne Gore, gdje sarađuje sa predsjednikom Saveza Dejanom Savićevićem, a trenersku karijeru započeo je u Crvenoj zvezdi, krajem 2010. Bio je to jako težak period crveno-bijelih, ali i jako emotivan za "Velikog Žutog" i navijače Zvezde. Napustio je Zvezdu sa osvojenim Kupom 2012. a i danas se pamti jako emotivna konferencija na rastanku, na kojoj je plakao.

"Pričaću onako kako ste me upoznali prvog dana, iz srca. Nevjerovatno mi je žao, Crvena zvezda je moj klub. Više nisam šef stručnog štaba. Razgovarao sam sa predsjednikom i upravom, sporazumno smo raskinuli ugovor. Je*ote, ne znam više šta da kažem", govorio je Prosinečki i nekoliko puta prekidao izlaganje.

Bio je to period velike podrške njegovom timu i klubu sa Marakane, pa je na utakmicama Superlige bilo i po 40.000 gledalaca u Ljutice Bogdana.

