Prosinečki zvao "bisera" Partizana za duel sa Hrvatima: To znači da Srbija ostaje bez šanse

Selektor Crne Gore Robert Prosinečki pozvao Milana Roganovića za meč protiv Hrvatske na "Maksimiru".
Talentovani fudbaler Partizana Milan Roganović dobio je naknadno poziv za "A" reprezentaciju Crne Gore, čime su šanse da obuče dres Srbije značajno splasnule. Roganović ima srpske i crnogorske papire i mogao je, u teoriji, da postane i igrač našeg državnog tima, ali je izabrao da ipak nosi dres Crne Gore.
Interesantno je da Roganovića nije bilo na prvobitnom spisku Roberta Prosinečkog, što je mnoge iznenadilo s obzirom na njegovu formu ove sezone.
Ipak, selektor Prosinečki mu je uputio dodatni poziv nakon što je Roganović bio pozvan za mladu reprezentaciju Crne Gore, a procijenjeno je da ipak odmah postane senior. Uz njega, Prosinečki je dodatno pozvao i Miloša Dragojevića iz Dečića, čime je dopunio spisak za predstojeće utakmice kvalifikacija za Mundijal protiv Češke (5. septembar) i Hrvatske (8. septembar).
Prethodno je Roganovićev saigrač Vukotić pozvan u "A" reprezentaciju Crne Gore i očekuje se da ubuduće ima veliku ulogu, a njega je hvalio i Stevan Jovetić, kapiten državnog tima.
Crna Gora je sakupila šest bodova u kvalifikacijama. Savladani su Gibraltar (3:1) i Farska Ostrva (1:0), a izgubila je od Češke.