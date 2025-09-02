Prosinečki zvao "bisera" Partizana za duel sa Hrvatima: To znači da Srbija ostaje bez šanse

Selektor Crne Gore Robert Prosinečki pozvao Milana Roganovića za meč protiv Hrvatske na "Maksimiru".

Izvor: MN PRESS

Talentovani fudbaler Partizana Milan Roganović dobio je naknadno poziv za "A" reprezentaciju Crne Gore, čime su šanse da obuče dres Srbije značajno splasnule. Roganović ima srpske i crnogorske papire i mogao je, u teoriji, da postane i igrač našeg državnog tima, ali je izabrao da ipak nosi dres Crne Gore.

Interesantno je da Roganovića nije bilo na prvobitnom spisku Roberta Prosinečkog, što je mnoge iznenadilo s obzirom na njegovu formu ove sezone.

Ipak, selektor Prosinečki mu je uputio dodatni poziv nakon što je Roganović bio pozvan za mladu reprezentaciju Crne Gore, a procijenjeno je da ipak odmah postane senior. Uz njega, Prosinečki je dodatno pozvao i Miloša Dragojevića iz Dečića, čime je dopunio spisak za predstojeće utakmice kvalifikacija za Mundijal protiv Češke (5. septembar) i Hrvatske (8. septembar).

Prethodno je Roganovićev saigrač Vukotić pozvan u "A" reprezentaciju Crne Gore i očekuje se da ubuduće ima veliku ulogu, a njega je hvalio i Stevan Jovetić, kapiten državnog tima.

Crna Gora je sakupila šest bodova u kvalifikacijama. Savladani su Gibraltar (3:1) i Farska Ostrva (1:0), a izgubila je od Češke.