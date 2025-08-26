Prosinečki pozvao jednog igrača Partizana za Maksimir

Selektor Crne Gore objavio spisak za potencijalno najvažnije mečeve svoje ekipe u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: R.R./ATAImages/MN Press

Selektor reprezentacije Crne Gore Robert Prosinečki (56) objavio je spisak sa 26 imena igrača na koje računa za kvalifikacione mečeve. Pozvao je vezistu Partizana Milana Vukotića (22), dok u snažnoj konkurenciji napadača nije bilo mjesta za špica crno-bijelih Andreja Kostića (18), iako je na početku sezone postigao pet golova, među kojima je bilo veoma važnih, protiv Železničara i Hibernijana u posljednjim sekundama meča.

Kostić ovog puta neće konkurisati za napad Crne Gore, u kojem je u odličnoj formi centarfor Prestona Milutin Osmajić, a Nikola Krstović je prošle sedmice plaćen Lećeu 25 miliona evra da bi prešao u Atalantu. Naravno, podrazumijeva se da je tu lider ekipe Stevan Jovetić, napadač Omonije.

Takođe, u Partizanu nije dobio poziv ni Milan Roganović (19), desni bek koji je ove sezone standardan u Humskoj.

Evo koga je Prosinečki pozvao za mečeve protiv Češke 5. septembra u Podgorici i Hrvatske na Maksimiru u Zagrebu, 8. septembra.

Golmani: Danijel Petković (Liepaja, Letonija), Igor Nikić (Mirandes, Španija), Balša Popović (OFK Beograd, Srbija)

Odbrambeni igrači: Stefan Savić (Trabzon, Turska), Adam Marušić (Lacio, Italija), Risto Radunović (FCSB, Rumunija), Igor Vujačić (Rubin, Rusija), Marko Vukčević (Tobol, Kazahstan), Andrija Vukčević (Preston, Engleska), Nikola Šipčić (Asteras, Grčka), Slobodan Rubežić (Korona Kilce, Poljska);

Vezni igrači: Marko Janković (Karabag, Azerbejdžan), Marko Bakić (Persepolis, Iran), Driton Camaj (Astana, Kazahstan), Stefan Lončar (Akron, Rusija), Edvin Kuč (Nefči, Azerbejdžan), Miloš Brnović (Arsenal Tula, Rusija), Milan Vukotić (Partizan, Srbija), Vasilije Adžić (Juventus, Italija), Andrija Bulatović (Lens, Francuska);

Napadači: Stevan Jovetić (Omonija, Kipar), Stefan Mugoša (Inčon junajted, Južna Koreja), Milutin Osmajić (Preston, Engleska), Nikola Krstović (Atalanta, Italija), Andrija Radulović (Rapid Beč, Austrija) i Dušan Vuković (Lokomotiva, Hrvatska).

"Pred nama je najvažniji meč"

"Čeka nas najvažnija utakmica u ovom kvalifikacionom ciklusu, duel koji će za nas biti odlučujući. Znamo koliko je važna utakmica sa Češkom i svjesni smo da je pobjeda jedini rezultat koji nam odgovara. Nismo uspjeli da u prvom duelu sa njima ostvarimo željeni rezultat, bili smo ispod svog nivoa, što je protivnik iskoristio i došao do tri boda. U duelu pred našim navijačima daćemo sve od sebe da popravimo utisak i ostvarimo pobjedu koja nam je potrebna. Pozvani igrači su spremni i imaju kvalitet da odgovore na sve zadatke koje nosi duel sa Češkom i siguran sam da će, uz maksimalnu motivaciju i koncentraciju, uspjeti pobjedom da obraduju sve naše navijače", rekao je selektor Prosinečki.



