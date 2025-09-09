Andrija Radulović se nije pojavio na okupljanju selekcije Crne Gore, a kako sam kaže za to je imao dobar razlog. Njegovo zdravstveno stanje nije dobro.

Izvor: Youtube/CG sport/Printscreen/Profimedia/Nick Potts / PA Images

Nema kraja skandalima vezaim za utakmicu Crne Gore i Hrvatske na Maksimiru u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Sada se javio Andrija Radulović da odgovori na prozivke selektora Roberta Prosinečkog što se nije pojavio na mečevima sa Češkom i Hrvatskom.

"To je pokazatelj koliko se voli Crna Gora, šta ću komentarisati drugo. Treba njega da pitate", rekao je Robert Prosinečki pošto su ga pitali zašto nema Radulovića, a igrao je prijateljski meč za svoj novi klub Rapid.

Ovaj vezista iz Kotora ponikao je u omladinskoj školi Crvene zvezde, a nastupao je za U17 i U20 selekcije Srbije prije nego što je obukao dres Crne Gore. Za sada ima sedam nastupa za "sokolove".

Pismo Andrije Radulovića Dejanu Savićeviću i FSCG

Vidi opis "Komentar Prosinečkog je neljudski": Radulovića otkrio da je u strahu, sa 23 godine mu je ugrožena karijera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 5 / 5

“Poštovani predsjedniče,

Zbog zlonamjernih interpretacija mog nedolaska na okupljanje naše reprezentacije za utakmice sa Češkom i Hrvatskom, osjećam potrebu da Vam se obratim kao čovjek, fudbaler i Crnogorac, kako biste znali šta je istina u ovom slučaju. Napominjem da ću o svemu upoznati i crnogorsku javnost, ali nakon utakmice sa Hrvatskom, jer ne želim da na bilo koji način remetim atmosferu u reprezentaciji i oko nje, uoči važnog meča.

Selektora Prosinečkog obavijestio sam porukom o razlozima zbog kojih se ne mogu pojaviti na okupljanju reprezentacije, u Podgorici. Upoznao sam ga sa zabrinjavajućim zdravstvenim problemima, koji se u posljednje vrijeme manifestuju tokom svake utakmice: vrtoglavica, povraćanje, čak i nesvestica. Obavijestio sam ga da sam sa klupskim ljekarom dogovorio da tokom pauze u prvenstvu uradimo medicinske pretrage, kako bi utvrdio dijagnozu.

Na tu moju poruku selektor je odgovorio istog trenutka, jednom rječju – ok! Bez pitanja, makar i kurtoaznog, kako se osjećam, da li sam uplašen za zdravlje i karijeru?! Naravno da znam da živimo u vremenu surovog profesionalizma, ali bih volio i da, barem u ovakvim situacijama, pokažemo da smo i ljudi. Konačno, meni su tek 23 godine.

Na sajtu reprezentacija.me objavljena je informacija, veoma tendenciozno sročena i naslovljena, da sam otkazao poziv da nastupim za Crnu Goru, a da sam igrao za Rapid u prijateljskoj utakmici protiv Venecije. U toj informaciji, međutim, nema suštine: utakmicu sam igrao jer je to tražio klupski medicinski tim, koji je sve vrijeme bio pripravan pored terena, kako bi mogli da urade nalaze u realnim uslovima izlaganja organizma naporu utakmice. U 74. minutu sam izašao iz igre i odmah priključen na instrumente kojima je skenirana reakcija organizma u uslovima napora koje nose utakmice.

Ovo je, u najkraćem, objašnjenje i istina o mom nedolasku na pripreme reprezentacije. Komentar selektora u kojem dovodi u pitanje moju ljubav prema Crnoj Gori smatram nepedagoškim, nesportskim i neljudskim. Moju ljubav prema Crnoj Gori niko nema pravo da dovodi u pitanje. I to je najviše što mi u ovim okolnostima lijepo vaspitanje dozvoljava da kažem.

Moja je čvrsta namjera da ozdravim, a onda da dugo i dugo dajem sve što mogu mojoj jedinoj državi. I da ostvarim san – da u najdražem dresu zaigram na Svjetskom i Evropskom prvenstvu. Vas srdačno pozdravljam i želim puno sreće, večeras na Maksimiru i ubuduće! Andrija Radulović, ponosni reprezentativac Crne Gore", stoji u saopštenju Radulovića.