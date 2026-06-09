Stadion "DG Arena" u Crnoj Gori suočava se sa brojnim problemima, uključujući nejasan pravni status i skraćene dimenzije terena.

Izvor: YouTube/fM videos

Stadion "DG Arena" u Donjoj Gorici već neko vrijeme je tema je u Crnoj Gori, a sada kada je postavljena nova travnata podloga - stižu informacije da je teren navodno skraćen na 102,5 x 68 metara.

Kako pišu podgoričke "Vijesti", mnogo toga je nepoznato oko ovog objekta: "Nadležni ćute o tome da li taj objekat ima važeću upotrebnu dozvolu, ili drugi pravni osnov za korišćenje, i da li je riješen njegov status u odnosu na kanal Mareza", navodi se u tekstu.

Vidi opis Bizaran slučaj "DG arene": Šta se dešava sa stadionom koji je trebalo da bude ponos Crne Gore? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/fM videos Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/fM videos Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/fM videos Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/fM videos Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YouTube/fM videos Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube/fM videos Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube/fM videos Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube/fM videos Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube/fM videos Br. slika: 9 9 / 9 AD

Prethodno je stadion postao neupotrebljiv pošto je, odlukom nadležnih, u januaru uklonjen reflektor izgrađen na trasi kanala. Iz Podgorice je saopšteno da se slučaj "DG arene" ne može rješavati mimo zakona, da kanal "Mareza" nikako neće biti pomjeren sa postojeće trase i da sve dalje aktivnosti moraju biti sprovedene uz poštovanje zakonskih normi i zaštitnih pojaseva, a pomaka od tada kao da nema.

Fudbalski savez Crne Gore (FSCG) nije htio da govori o eventualnom finansiranju ili sufinansiranju nove podloge, kao ni provjeri pravnog statusa objekta i mogućnosti licenciranja stadiona.

Šta dalje?

Na Instagram profilu "gardenbgd" objavljene su fotografije i snimci radova na postavljanju nove travnate podloge. U opisu jedne od objava navedeno je: "Želimo da uputimo iskrenu zahvalnost klubu i FSCG na ukazanom povjerenju".

U komentarima ispod objave, na pitanje koje su nove dimenzije terena, odgovoreno je: "102,5 x 68". Na pitanje da li teren ispunjava uslove, odgovoreno je da je "skraćen za 2,5 metara i ispunjava uslove za prva dva kola", ali da ima mogućnost da dobije punu licencu "ako se riješi problem sa zidom", o čemu nije poznato više detalja.

Inače, ovaj stadion koristi se za utakmice FK POdgorice i OFK Mladosti iz Donje Gorice, a izgrađen je 1970. godine, da bi potom 2015. bio renoviran.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!