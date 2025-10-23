logo
Bivši fudbaler Zvezde kupio crnogorskog velikana

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Nekadašnji crnogorski fudbaler Ivan Fatić, bivši omladinac Crvene zvezde i prvotimac Vojvodine, kupio je Rudar iz Pljevalja.

Ivan Fatić kupio Rudar iz Pljevalja Izvor: YouTube/Fk Vojvodina/Printscreen

Nekadašnji omladinac Crvene zvezde i bivši seniorski reprezentativac Crne Gore Ivan Fatić postao je vlasnik fudbalskog kluba Rudar iz Pljevalja. Proslavljeni crnogorski internacionalac koji je veći deo karijere proveo u Itaiji, a kratko nosio i dres Vojvodine, odlučio je da kupi klub iz rodnog grada i pokuša da mu povrati staru slavu.

Kako prenose crnogorski mediji, nije poznato na koji je način Fatić postao vlasnik kluba jer ne postoji Zakon o privatizaciji u sportu, ali se zna da "Ivan Fatić preuzima sve pravne, finansijske i sportske obaveze, kao i misiju modernizacije kluba i vraćanja Rudara na mjesto koje mu pripada - u vrh crnogorskog fudbala".

Rudar iz Pljevalja ima dvije titule i četiri trofeja u Kupu Crne Gore, ali se trenutno nalazi u drugom rangu takmičenja. Pljevljaci su ispali iz elite 2023. godine, a trenutno zauzimaju drugo mjesto u Drugoj ligi, sa četiri boda manje od Otrant-Olimpika. Po finansijskom izvještaju za prošlu godinu, ukupna imovina kluba je za oko 50.000 evra manja od nagomilanih gubitaka kluba.

Nekadašnji crnogorski fudbaler rođen je u Pljevljima 1988. godine, visok je 188 centimetara, a kroz karijeru je najčešće igrao na pozicijama centralnog defanzivca ili zadnjeg veznog. Kao dečak je igrao u mlađim kategorijama beogradske Crvene zvezde, ali je najbolje fudbalske godine proveo u Italiji gdje je igrao za nekoliko timova u omladinskom i nekoliko timova u seniorskom fudbalu.

Deo omladinskog staža odradio je u švajcarskom timu Kjaso, zatim je igrao za Kjevo iz Verone, a na kraju i za Inter. Bio je pod ugovorom sa slavnim timom iz Milana i u seniorskoj konkurenciji, ali tamo nije dobio mnogo šansi da se dokaže. Nakon pozajmica u Vićencu i Salernitanu, Fatić se preselio u Đenovu, koja je otkupila polovinu njegovog ugovora.

Bio je to dio velikog posla koji su Inter i Đenova obavili - na stadion "Đuzepe Meaca" otišli su Tijago Mota i Dijego Milito, a procijenjeno je da 50 odsto Fatićevog ugovora vredi 200.000 evra. Tokom naredne četiri sezone Ivan je nosio dres Đenove, Ćezene, Kjeva, Empolija, Verone i Lećea.

Ivan Fatić se 2013. godine vratio u Srbiju, kao jedno od najvećih ljetnih pojačanja Vojvodine. Ta avantura trajala je veoma kratko pošto je crnogorski fudbaler odigrao 90 minuta u pobjedi nad Spartakom (1:0) i 50 minuta u remiju protiv Čukaričkog (0:0) prije nego što je napustio klub! Nakon samo nekoliko nedjelja raskinut je ugovor defanzivca i novosadskog tima, a zatim je Fatić imao nekoliko interesantnih epizoda širom svijeta.

Igrao je do kraja karijere za Rudar iz Pljevalja, Sarvak u Maleziji, Slobodu iz Tuzle, skopski Škupi, Samtrediju u Gruziji i na kraju Buksoro u Uzbekistanu. Igračku karijeru završio je 2019. godine, a u rodnim Pljevljima počeo je da se bavi trenerskim poslom i godinama je radio sa mlađim kategorijama Rudara.

