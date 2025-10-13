Crna Gora se opet brukala, ali pobijedila: Fudbaler Partizana spriječio najveću sramotu u istoriji

Pobjeda Crne Gore nad Lihtenštajnom mnogo je veća nego što djeluje na prvi pogled.

Fudbalska reprezentacija Crne Gore prije nekoliko dana doživjela je debakl protiv Farskih Ostrva u kvalifikacijama za Mundijal, a malo je falilo da se tako nešto dogodi i na prijateljskom meču protiv Lihtenštajna. Ovog puta tim Mirka Vučinića izbjegao je poraz, zapravo upisao pobjedu (2:1), ali... Bilo je to mnogo teže nego što se očekivalo.

Protiv jedne od najslabijih reprezentacija na svijetu Crna Gora se mučila tokom većeg dijela meča! Gosti su do prednosti stigli u 27. minutu kada je mrežu zatresao malo poznati Aron Sele, fudbaler koji kao defanzivni vezni igra u četvrtom rangu švajcarskog fudbala. Bio je to prvi gol Lihtenštajna nakon skoro godinu dana!

Prethodnog novembra pogodili su u porazu od San Marina (3:1), a prije toga su gol dali u pobjedi nad Hong Kongom (1:0), u oktobru 2024. godine. Znači, ovaj u Podgorici bio im je treći za godinu dana... U međuvremenu su ih "s nulom" pobjeđivali Sjeverna Makedonija, Kazahstan, Vels, Škotska, Belgija, Sjeverna Makedonija i Kazahstan. Na posljednja četiri meča primili su čak 15 golova, bez ijednog postignutog.

A u Crnoj Gori su vodili... I to sve do 75. minuta kada je rezervista Andrej Kostić, inače fudbaler Partizana, asistirao za Milutina Osmajića koji je poravnao rezultat. Drugi gol Crne Gore postigao je Viktor Đukanović, koji se najbolje snašao u kaznenom prostoru nakon što je izblokiran udarac Nikole Krstovića. Tako je obezbijeđena pobjeda koja je Crnogorcima bila neophodna, nakon niza katastrofalnih rezultata.

Prije ovog meča Crna Gora je imala niz od tri uzastopna poraza - od Češke (0:2), Hrvatske (0:4) i Farskih Ostrva (0:4). U međuvremenu je i smijenjen selektor Robert Prosinečki, a tim je preuzeo legendarni Mirko Vučinić koji je svojevremeno bio prvi kapiten nacionalnog tima. Njemu je ovo prvi trenerski posao.