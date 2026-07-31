Bukti rat, oglasila se FIFA: "Ne prodajemo mi fudbal, niste nas razumjeli"

FIFA se oglasila povodom kritika na prijedlog o prodaji Svjetskog prvenstva investitorima, ističući da niko ne prodaje fudbal.

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Predsjednik FIFA Đani Infantino odlučio je da "proda" Svjetsko prvenstvo investitorima, zbog čega je naišao na otpor UEFA, koja je prva podigla glas, a zatim i KONKAKAF (federacija reprezentacija iz Centralne i Severne Amerike). Zbog toga je FIFA izašla sa novim saopštenjem, gdje tvrdi da je niko nije "dobro razumio".

"Čuli smo povratne informacije odgovarajućih konfederacija u vezi sa predloženim osnivanjem FIFA Forward Enterprise (FFE) i željeli bismo da se osvrnemo na pitanja koja su se pojavila od prvobitnih medijskih izvještaja u utorak. Poštujemo povratne informacije i zabrinutost iznijete u javnosti i potvrđujemo našu posvećenost otvorenom i demokratskom procesu konsultacija...", kažu iz FIFA i optužuju medije da su krivi za to što ih niko nije razumije.

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"FFE je predložen isključivo kako bi se osiguralo da sve članice FIFA imaju priliku da ostvare značajno vlasništvo nad komercijalnim potencijalom fudbala u svojim zemljama, a da to ne ide na štetu duha ili upravljanja FIFA i samim fudbalom. Niko ne prodaje fudbal. To nije nešto što bi FIFA ikada uzela u razmatranje", navodi se i dodaje da se poštuje slobodna volja.

FIFA očigledno želi da "rasparča" konfederaciju po konfederaciju, želeći da se svaka zemlja izjasni.

"Svako ima pravo da izrazi protivljenje i zatraži dodatna pojašnjenja, ali nijedan pojedinačni entitet ne može tvrditi da predstavlja svih 211 članica širom svijeta. Svakoj članici treba omogućiti da razmotri prijedlog i ima glas u oblikovanju sopstvene budućnosti. To su demokratski principi FIFA."

Šta je prijedlog FIFA?

Prenos aktivnosti : FFE bi prenio FIFA-ine komercijalne i operativne aktivnosti organizacije događaja na ćerku-kompaniju (supsidijarno preduzeće) koju bi FIFA trajno posjedovala i kontrolisala.

: FFE bi prenio FIFA-ine komercijalne i operativne aktivnosti organizacije događaja na ćerku-kompaniju (supsidijarno preduzeće) koju bi FIFA trajno posjedovala i kontrolisala. Podjela vrijednosti : Stvorena komercijalna vrijednost delila bi se među svih 211 članica, omogućavajući svakoj od njih značajna ulaganja u fudbal u svojoj zemlji.

: Stvorena komercijalna vrijednost delila bi se među svih 211 članica, omogućavajući svakoj od njih značajna ulaganja u fudbal u svojoj zemlji. Redovno finansiranje : Prema prijedlogu, svaka članica bi dobila 20 miliona USD iz sredstava programa FIFA Forward Development tokom naredne četiri godine (2027-2030), nezavisno od svoje pojedinačne podrške prijedlogu.

: Prema prijedlogu, svaka članica bi dobila 20 miliona USD iz sredstava programa FIFA Forward Development tokom naredne četiri godine (2027-2030), nezavisno od svoje pojedinačne podrške prijedlogu. Izvor prihoda : Ovo uvećano finansiranje proisticalo bi iz dodatnih prihoda koje ostvari FFE kroz efikasnije upravljanje komercijalnim operacijama FIFA-e, u korist svih članica.

: Ovo uvećano finansiranje proisticalo bi iz dodatnih prihoda koje ostvari FFE kroz efikasnije upravljanje komercijalnim operacijama FIFA-e, u korist svih članica. Jednokratni program: Program FIFA Fast Forward predstavlja jednokratno razvojno finansiranje od dodatnih 20 miliona dolara po članici - učešće bi bilo potpuno dobrovoljno za sve članice ukoliko se nastavi sa FFE prijedlogom - i finansiralo bi se iz spoljnih investicija, bez ustupanja kontrole ili izmjene upravljačke strukture FIFA-e na bilo koji način.

Program FIFA Fast Forward predstavlja jednokratno razvojno finansiranje od dodatnih 20 miliona dolara po članici - učešće bi bilo potpuno dobrovoljno za sve članice ukoliko se nastavi sa FFE prijedlogom - i finansiralo bi se iz spoljnih investicija, bez ustupanja kontrole ili izmjene upravljačke strukture FIFA-e na bilo koji način. Uslov većine: Bez podrške većine članica, komercijalne aktivnosti FIFA-e ostale bi nepromijenjene. FFE ne bi bio osnovan.

"Ove komponente predstavljaju početnu tačku procesa konsultacija i otvorene su za raspravu u okviru tog procesa. To može uključivati odobrenje, odbijanje ili izmjene u cjelini ili pojedinačno. Ovo su principi koji čine osnovu FFE prijedloga: nezabilježeno razvojno finansiranje, zaista globalno vlasništvo nad komercijalnim prilika našeg sporta i potpuno samoopredjeljenje kroz demokratski proces za sve članice", zaključuje se.

Šta hoće Đani Infantino?

Izvor: Predrag Milosavljevic / Xinhua News / Profimedia

FIFA ima za cilj da kreira ćerku-kompaniju vrijednu 20 milijardi dolara i proda više od 20 odsto novog preduzeća "FIFA Forward Enterprise" prikupljanjem 4,2 milijarde dolara od spoljnih investitora. Dakle, FIFA planira da izdvoji svoj komercijalni i biznis sektor (sponzorstva, TV prava, organizaciju takmičenja) u posebnu novu firmu, a u sve to upleten je i Tramp.

Tako bi privatnim investitorima (poput investicionih fondova ili privatnih kompanija) prodali akcije/udio u toj novoj komercijalnoj firmi kako bi odmah prikupila svjež kapital u iznosu od oko 4,2 milijarde dolara.

Inače, dao je rok svim Savezima da se izjasne do 19. septembra. Svi koji prihvate dobiće 40 miliona dolara, a oni koji odbiju - 10.