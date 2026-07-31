Preminuo Ivan Edeško: Rus kome Amerikanci ni poslije 54 godine nisu oprostili

Preminuo je legendarni plejmejker CSKA iz Moskve i selekcije Sovjetskog Saveza Ivan Edeško.

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Tužne vijesti dolaze iz Rusije gdje je preminuo legendarni Ivan Edeško. Jedan od najvećih košarkaša u istoriji CSKA iz Moskve umro je u 82. godini Igrao je na poziciji plejmejkera i počeo je u Spartaku iz Minska, a onda je igrao za CSKA iz Moskve u dva navrata skoro deceniju. Između toga i poslije toga je po sezonu igrao za SKA iz Kijeva. Osvojio je prvu Evroligu sa CSKA 1971. godine, osam puta je bio šampion Sovjetskog saveza, a vodio je kao trener CSKA od 1990. do 1992. godine,

Sa reprezentacijom Sovjetskog saveza osvojio je osam velikih medalja. Na Eurobasketu ima dva zlata, srebro sa Eurobasketa 1975. u Jugoslaviji kada je naš tim postao prvak Evrope uz sjajnog Krešimira Ćosića i bronzu iz Španije 1973. godine. Na Svjetskom prvenstvu postao je prvak svijeta 1974. godine u Portoriku, a na Filipinima četiri godine kasnije ponovo je poražen od strane Jugoslavije, ovoga puta predvođenje Draženom Dalipagićem.

Ipak, najpozantiji detalj iz karijere mu je osvajanje Olimpijskih igara 1972. godine. U jako kontroverznom finalu on je bacio pas preko cijelog terena za Aleksandra Belova koji je uz zvuk sirene pogodio za pobjedu SSSR-a nad Amerikancima 51:50. Nikada Amerikanci nisu priznali da je to bio validan koš i zauvijek je ostao predmet sporenja.

Pogledajte taj pogodak:

Legendary Soviet basketball star Alexander Belov would have turned 75 today. He is most famous for scoring the game-winning basket in the 1972 Summer Olympic Games finals against the supposedly unbeatable US teampic.twitter.com/VHUNxQjJQC — Russian Embassy in South Africa (@EmbassyofRussia)January 23, 2019

Osim košarkaških priznanja, on je dobio tri ordena. Prvi 1972. godine orden časti SSSR-a, zatim 1982. medalju za radnu hrabrost i na kraju 2006. medalju časti Rusije. Od njega se prvi oprostio njegov CSKA, a zatim i brojne javne ličnosti.