Preminuo Oskar Šmit

Najbolji strijelac Olimpijskih igara preminuo je u 69. godini.

Strašne vijesti dolaze iz Brazila gdje je u 69. godini preminuo jedan od najvećih košarkaša svih vremena Oskar Šmit. Njegova porodica je izdala zvanično saopštenje u kome je navela da se najbolji strijelac u istoriji olimpijskih košarkaških turnira 15 godina borio sa kancerom mozga.

Posljednje dane Oskar Šmit je proveo u jednoj bolnici na obodu Sao Paula, a ta institucija na zahtjev porodice nije htjela da objavljuje nikakve detalje u vezi sa njegovom smrću.

Ko je bio Oskar Šmit i koliko je bio veliki?

Bio je najveći, to će reći mnogi. Iako je imao mnogo NBA ponuda nikada nije otišao da igra u Americi jer nije želio da izgubi pravo nastupa za svoj nacionalni tim. Igrao je na pet vezanih košarkaških turnira na Olimpijskim igrama, a osim tih utakmica posebno mu u Brazilu pamte zlato sa Panammeričkih igara 1987. godine kada su uz njegovo liderstvom Brazilci savladali Sjedinjene Američke Države.

Počeo je profesionalnu karijeru 1974. godine i igrao je u Brazilu i Italiji, a kasnije je čak i Kobi Brajant isticao da mu je Oskar Šmit jedan od idola. Čak je i draftovan od strane Nju Džersi Netsa u šestoj rundi, ali je odbio da potpiše ugovor.

Visok 203 centimetra bio je sjajna šuter za tri poena i šutirao je mnogo trojki kada to nije bio običaj i kada treneri to nisu dozvoljavali. U Brazilu su ga zvali "Sveta ruka", a za nacionalni tim je debitovao sa 19 godina 1977. godine. Igrao je na svim Olimpijskim igrama od 1980. do 1996. godine, a najbolji je strijelac u istoriji Olimpijskih igara.

Bio je najbolji strijelac na tri olimpijska turnira, a 1988. godine je prosječno davao 42,3 poena po meču. Od deset utakmica sa najviše poena na Olimpijskim igrama on je odigrao čak sedam.