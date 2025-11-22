logo
Nesreća mu obilježila život, ali je srce ostalo veliko: Preminuo legendarni Rodni Rodžers

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Legendarni NBA košarkaš Rodni Rodžers preminuo je u 55. godini

Rodni Rodžers Izvor: YouTube/Phoenix Suns/Screenshot

Još jedna NBA legenda napustila je svijet. Preminuo je Rodni Rodžers, jedan od najistaknutijih i najborbenijih NBA igrača svoje generacije, omiljeni saigrač brojnih legendi i posvećen humanitarac koji je život posvetio pomaganju drugima, kako tokom karijere, tako i nakon nje. Širom svijeta navijači, saigrači i ljubitelji košarke opraštaju se od košarkaša koji je Finiksa i drugih timova.

Rodžers je preminuo 21. novembra 2025. u 55. godini, ostavljajući za sobom neizbrisiv trag. Sa 38 godina, tokom vožnje motokrosa u Džordžiji, doživio je težak pad zbog kojeg je ostao nepokretan od ramena naniže do kraja života. Uprkos tome, ostao je posvećen ljudima, pomažući lokalnoj zajednici i ugroženima - finansirao je obnovu kuća pogođenih prirodnim nepogodama, volontirao u vatrogasnim službama i organizovao brojne humanitarne akcije.

Na terenu je stekao reputaciju čvrstog, ali poštenog košarkaša. Sezonu 1999/2000 završio je kao najbolji šesti igrač NBA lige. Tokom 12 sezona u najjačoj ligi svijeta igrao je za Denver Nagetse, LA Kliperse, Finiks Sanse, Boston Seltikse, Nju Džersi Netse, Nju Orleans Hornetse i Filadelfija Seventisikserse.

Uzrok smrti legendarnog košarkaša nije poznat, ali prilikom objavljivanja smrti, njegova supruga Fej spomenula je i nesreću iz 2008. Poznato je i da je Rodžers tokom karijere zaradio 26,7 miliona dolara kao profesionalac. Međutim, ova brojka ne odražava bogatstvo koje je posjedovao, ono je bilo daleko veće, ali trag koji je NBA igrač ostavio na košarku i zajednicu ostaće daleko veći od novca koji je posjedovao.

Rodni Rodžers će biti upamćen ne samo po svojoj košarkaškoj vještini, već i po velikom srcu i posvećenosti zajednici. Kao košarkaš još u mladim danima ostavio je veliki trag, tako što je 1991. osvojio nagradu za brucoša godine u NCAA ligi, a nosio je dres Vejk Foresta. 

