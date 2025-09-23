logo
Preminuo Aleksandar Aca Ostojić: Osnovao "Koš" i "Tim", decenijama izvještavao i pisao

Preminuo Aleksandar Aca Ostojić: Osnovao "Koš" i "Tim", decenijama izvještavao i pisao

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Preminuo je Aleksandar Aca Ostojić, dugogodišnji košarkaški novinar, urednik nekoliko medija i osnivač magazina "Koš".

Preminuo Aleksandar Aca Ostojić Izvor: MN PRESS

Tužne vijesti za sportsko novinarstvo, preminuo je Aleksandar Aca Ostojić. Čuveni košarkaški novinar rođen je 1950. godine u Beogradu, a košarku je počeo da trenira prvo u Radničkom, a kasnije i u Partizanu. 

Novinarstvom je počeo da se bavi početkom sedamdesetih i pisao je do samog kraja, u posljednje vrijeme u obnovljenom onlajn izdanju magazina "Koš". Počeo je u "Sportu", radio je u "Bori" i bio je jedan od osnivača magazina "Tim" i "Koš". 

Bio je urednik "Dnevnog telegrafa" i magazina "Glorija", a radio je u "Reporteru", "Tempu", "Sportskom žurnalu". Okušao se kao reporter, komentator, novinar, izvještač. Datum i vrijeme sahrane biće naknadno objavljeni.

