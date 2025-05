Preminula legenda Real Madrida: Samo on i Serhio Ljulj su na poseban način ispisali istoriju kluba

Preminuio je Rafael Ruljan (73), legenda Real Madrida. U timu iz Španije ostavio je veliki trag, a jedino je Serhio Ljulj više godina bio od njega u timu.

Izvor: Youtube/ Piti Hurtado.com

Legendarni španski košarkaš, ali i jedan od najvažnijih igrača Rela Madrida Rafael Ruljan preminuo je u 74. godini, poslije duge bolesti. Važio je za jednog od modernih krilnih centara, sa visinom od 207 centimetara, ali izvanrednom pokretljivošću i svestranošću.

Ruljan je važio za jednog od najvećih igrača osamdesetih godina. Najveći trag ostavio je u Real Madridu u kojem je bio od 1969. do 1987. Rođen je u Palma de Majorci 1952, a u košarku ga je uveo Pedro Fernandez, a posebno ga je privukla njegova visina, jer je tih godina u Španiji bio jako teško pronaći viskog igrača. Zbog toga je stigao u Madrid još sa 15 godina, i već 1969. postao je dio prvog tima.

Odigrao je 18 sezona, a to je rekord koji je držao sve do ere Serhija Ljulja. Odigrao je 162 međunarodne utakmice od 1971. do 1982, a sa reprezentacijom je osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu 1973, što je u to vrijeme bio pravi podvig. Učestvovao je i na Olimpijskim igrama u Minhenu 1972.

U Realu je bio kapiten, a onda je od 1991. do 1999. bio bio dio menadžmenta kluba u kojem je ostavio veliki trag. Osvojio je osam uzastopnih liga, što niko nije uradio do tada. Čak tri puta je bio šampion Evrolige (1974, 1978, 1980) i četiri puta osvajao FIBA internacionalni kup (1976–1978, 1981), dok je na krovu španske lige bio 14 puta, a Kup Španije osvojio je devet puta.