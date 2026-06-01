"Zbog Peđe Mijatovića sam vrištao od sreće": Iker Kasiljas mu nikad neće zaboraviti

Legenda Real Madrida oglasila se i pomenula Predraga Mijatovića nabrajući svoja najveća sjećanja na djetinjstvo i mladost uz klub.

Slavni golman Reala Iker Kasiljas (45), oglasio se na društvenim mrežama i podsjetio na gol kojim je Predrag Mijatović donio Madriđanima titulu prvaka Evrope 1998. godine. Nervozan zbog kritika na svoj račun i zbog toga što se dovodi u pitanje njegova ljubav prema klubu, Kasiljas je podsjetio na to dokle seže njegova veza sa Realom.

Pomenuo je Predraga Mijatovića baš na dan kada je podnio ostavku u Partizanu.

"Potrebno mi je malo lekcija o tome šta znači biti 'Madridista'. Odrastao sam u starom sportskom centru Reala. Generacija sam 'La Kvinte'. U klubu sam od svoje devete godine. Nikome se ne ulizujem. Španac sam. Plakao sam zbog titule izgubljene protiv Tenerifa. Vrištao sam od sreće zbog Mijatovićevog gola. U dobru i zlu, MADRIDISTA sam. Glasam za Real Madrid!", rekao je Kasiljas.

Pocas lecciones de madridismo necesito. Crecí en la antigua ciudad deportiva. La Quinta. Desde los 9 en el club. No le bailo el agua a nadie. Soy español. Llore con las 2 ligas de Tenerife. Grité con el gol de Mijatovic! Mejor o peor, soy MADRIDISTA. Voto por el Real Madrid!pic.twitter.com/oW9tKZWPIt — Iker Casillas (@IkerCasillas)June 1, 2026

Šta je htio da kaže?

Šta je ovih htio da kaže slavni golman Madrida, koji je u Realu bio od 1990. do 2015, kada je prešao u Porto? Prije svega, da je u djetinjstvu učio o "kraljevskom klubu" uz slavnu "La Kvintu" ili "Petorku Lešinara", tim Reala čije su srce činili đaci kluba, Emilio Butragenjo, Mičel, Manolo Sančiz, Rafael Martin Vaskez i Migel Pardeza.

Dalje, podsjećajući na poraze protiv Tenerifa, Kasiljas je podsjetio na sezonu 1991/92, u kojoj su Madriđani pod vođstvom srpskog stručnjaka Radomira Antića bili prvi do pola sezone, a onda je dobio otkaz. Epilog je bio jako bolan - porazom od Tenerifa 2:3, Real je ostao bez titule. Isto se dogodilo i sljedeće sezone, kada je ponovo Tenerife u posljednjem kolu pobjedom 2:0 na svom terenu spriječilo Real da postane prvak.

I najzad, naravno, Kasiljas je podsjetio na gol Predraga Mijatovića Juventusu u maju 1998. godine, za sedmu titulu prvaka Evrope. Bio je to jedan od najznačajnijih pogodaka u istoriji Reala, ali i Lige šampiona, jer je Real čekao tu titulu čak 32 godine, od finala protiv Partizana 1966. Od tog trenutka, Madriđani su osvojili čak osam titula prvaka Evrope. I malo koja je tako burno slavljena i dugo pamćena kao ta "Septima".

Kome je Kasiljas odgovarao?

Slavni golman i kapiten Reala nije otvoreno stao na stranu "izazivača" Enrikea Rikelmea, ali usto tako nije podržao ni Florentina Pereza pred izbore za predsjednika Real Madrida, 7. juna. Rikelme (38) će biti protivkandidat Perezu, kome se Kasiljas već javno zamjerio time što je javno rekao da je protiv povratka Žozea Murinja na mjesto trenera Reala.

A Portugalac je upravo Florentinov kandidat i rješenje za ogromnu krizu u svlačionici.

Kasiljasu je prekipjelo poslije komentara na društvenim mrežama, gdje je bilo onih koji su ga kritikovali i dovodili u pitanje njegovu posvećenost klubu.