Preminuo Vladimir Cvetković: Legenda Crvene zvezde i jugoslovenske košarke

Autor Bojan Jakovljević
Proslavljeni košarkaš Vladimir Cvetković preminuo je u 85. godini

Preminuo Vladimir Cvetković Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Bivši košarkaš Crvene zvezde Vladimir Cvetković preminuo je u 85. godini, prenose srpski mediji. Važio je za jednog od najboljih košarkaša crveno-bijelog tima, a kroz karijeru bio je i član reprezentacije Jugoslavije.

Vladimir Cvetković je odigrao 149 mečeva za voljeni klub, postigao je 1276 poena. Na trofejnoj polici legendarnog košarkaša nalaze se i četiri srebrne medalje sa velikih takmičenja, kao što su Svjetsko prvenstvo 1963. i 1967, a onda i Igre 1968, odnosno kontinentalno takmičenje 1969.

Cvetković je bio i generalni sekretar Fudbalskog kluba Crvena zvezda, zajendo sa Draganom Džajićem.

