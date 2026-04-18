Umro najbolji ikada koji nije kročio u NBA: Razbijao Amere, ali zbog glupog pravila nije smio da igra sa njima

Oskar Šmit je bio toliko dobar da su mnogi mislili da bi bio najbolji i u NBA ligi. Ipak, pravila su bila takva da nije mogao niti htio u NBA.

Tragične vijesti došle su iz Brazila gdje je u 69. godine nakon decenije i po borbe sa kancerom preminuo Oskar Šmit. Legendarni brazilski košarkaš, koji je imao karijeru koja je trajala od 1974. do 2003. godine, igrao je sa 205 centimetara visine na pozicijama krila i krilnog centra, a bio je vrlo vjerovatno najdominantniji strijelac ikada.

Oskar Šmit je najbolji strijelac svjetskih prvenstvava i olimpijskih igara. Odbio je da ide u NBA jer nije htio da ostane bez prilike da igra za svoj Brazil, a tri puta je bio prvak Južne Amerike sa "selesaom". Ima i bronzu sa Panameričkih igrača, ali i zlato iz 1987. godine kada je praktično sam u finalu savladao Amerikance. Sa Mundobasketa ima bronzu u Manili 1978. godine kada je Jugoslavija bila prva.

Na svjetskim prvenstvima je tri puta biran u idealnu petorku, a najbolji je strijelac Mundobasketa sa 25 poena po meču u prosjeku. Na Svjetskom prvenstvu 1990. je bio toliko dominantan da je davao 35 poena po meču, a u Seulu 1988. na Olimpijskim igrama imao je prosjek od 42 poena.

Jedini je košarkaš u istoriji sa više od 1000 poena na olimpijskim turnirima, a prosječno je po meču na Olimpijskim igrama davao 29 poena. Do danas niko nije oborio njegov rekord od 55 poena koliko je ubacio Španiji na jednom meču na OI.

Razbio Amerikance, ali nikad nije otišao u SAD

Kada je Brazil igrao finale Panameričkih igara sa Sjedinjenim Američkim Državama u Indijanapolisu, vodila je SAD sa 14 razlike na poluvremenu. Ipak, sa 46 poena je na kraju Šmit donio pobjedu 120:115 Brazilu, a za SAD su igrali velikani poput Dejvida Robinsona, Reksa Čepmena i Dena Majerlea.

Na kultnom NBA draftu 1984. godine kada su birani Majkl Džordan, Hakim Olajdžuvon i Džon Stokton biran je i Oskar Šmit kao 131. pik u šestoj rundi, ali iako je svima bilo jasno da može da igra sa Amerikancima odbio ih je.

"Imao sam nekoliko prilika da odem u NBA, ali su pravila tada bila pogrešna. Da sam otišao, ne bih mogao da igram za Brazil. To pravilo je promijenjeno tek 1992. godine. Ne žalim, potpuno sam ubijeđen u to da sam mogao da igram dobro i tamo i da budem jedan od desetorice najboljih", rekao je Oskar Šmit kasnije.

Kultni meč sa Draženom

U Evropi je sa Kasertom 1989. godine igrao finale Evrolige protiv Real Madrida, a na tom meču je sa druge strane bio Dražen Petrović. Pobijedio je Real sa 117:113, a dok je Dražen dao 62 poena, Oskar je stao na 44.

Jedan je od trojice košarkaša sa pet Olimpiskih igara, a na OI je postigao 1093 poena. Ukupno je postigao 49.737 poena, a prosječno 30,7 tokom karijere. U Italiji je igrao sedam sezona zaredom bez propuštenog meča.