Kako je Crvena zvezda igrala protiv Barselone? Samo jednom je uspjela ovo što sada mora da uradi

Košarkaši Crvene zvezde imaće pakleno težak zadatak u plej-inu Evrolige gdje će se sastati sa Barselonom.
Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Barselone u gostima prvu utakmicu plej-ina Evrolige. Ako crveno-bijeli žele da "produže život" u elitnom evropskom takmičenje, moraće da slave u "Blaugrani" koja je godinama za njih bila neosvojiva tvrđava. Sve do prošle sezone, kada su prekinuli višegodišnje prokletstvo i slavili sa 78:74. Tada je na klupi sjedio Janis Sferopulos, a heroj pobjede je bio Dejan Davidovac.
Ove sezone, Barselona je slavila u oba susreta sa beogradskim timom, iako su crveno-bijeli imali šansu u gostima, odluka je pala tek poslije produžetaka (92:88), i to je jedan od poraza za kojim košarkaši Zvezde najviše žale ove sezone. Jeste da su Katalonci uglavnom bili u prednosti, ali je Zvezdin trio Miler-Mekintajer, Nvora, Batler bio raspoložen, ali na kraju bez nagrade.
U prvom duelu u Beogradu ove sezone, katalonski gigant je uspio da slavi sa 89:79, ali tada je srpski tim izgledao znatno drugačije. Generalno, Crvenoj zvezdi Barselona nikada nije ležala kao protivnik, čemu u prilog govori međusobni skor. Od 2000. godine odigrali su ukupni 20 utakmica i Crvena zvezda je slavila samo tri puta, od toga jednom u gostima.
Šta Zvezdi treba za pobjedu?
Barselona ove sezone definitivno nije ona ekipa od koje strepe rivali. Gubili su i dobijali nemoguće mečeve, a glavni adut im je iskustvo igrača. Ćavi Paskval u svom timu ima asove koji znaju kako se igraju velike utakmice, dok Saša Obradović ima znatno manji broj košarkaša koji imaju plej-of iskustvo.
Opomena kako se ne smije je bila utakmica sa Realom koji je iskoristio indivudualni kvalitet i potpuno zbunio odbranu Zvezde. Jeste Batler popravio formu u posljednje vrijeme, ali bez doprinosa Kodija Milera-Mekintajera na obje strane terena, crveno-bijeli su bili nemoćni. Možda bi u Blaugrani ovog puta mogao da doprinese Nikola Kalinić koji je jedan od najiskusnijih na terenu, pa bi primjerom na djelu mogao da pokaže kako se igraju veliki mečevi.
Ako crveno-bijeli uspiju da prebrode ovu "paklenu" prepreku, ići na gostovanje poraženom iz meča Panatinaikosa i Monaka u Atini. Ako bi napravili još jedan podvig, rival bi im u četvrtfinalu bio Olimpijakos.