Poznato kada Zvezda igra meč sezone: Određena satnica duela sa Barselonom

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Barseloni u prvom meču plej-ina Evrolige.

KK Crvena zvezda igraće protiv Barselone u Blaugrani prvu utakmicu plej-ina Evrolige, a sada je poznata i tačna satnica. Crveno-bijeli će odmjeriti snage sa katalonskim gigantom po treći put ove sezone, u utorak od 20.45.

Što se tiče druge utakmice, Monako i Panatinaikos će svoj meč odigrati od 20 časova. Termin odlučujećeg meča između pobjednika duela Zvezda-Barselona i poraženog iz meča Monako-Panatinaikos još uvijek nije utvrđen, prenio je "Basketnjuz".

Podsjetimo, crveno-bijeli su prošle sezone poraženi odmah u prvom meču protiv Bajerna, a ove će imati još zahtjevniji zadatak. Idu na noge rivalu koji im ne leži, a prije toga ih čeka utakmica sa Partizanom u ABA ligi.