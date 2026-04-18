logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznato kada Zvezda igra meč sezone: Određena satnica duela sa Barselonom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Barseloni u prvom meču plej-ina Evrolige.

Crvena zvezda igra sa Barselonom plej-in Evrolige Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda igraće protiv Barselone u Blaugrani prvu utakmicu plej-ina Evrolige, a sada je poznata i tačna satnica. Crveno-bijeli će odmjeriti snage sa katalonskim gigantom po treći put ove sezone, u utorak od 20.45.

Što se tiče druge utakmice, Monako i Panatinaikos će svoj meč odigrati od 20 časova. Termin odlučujećeg meča između pobjednika duela Zvezda-Barselona i poraženog iz meča Monako-Panatinaikos još uvijek nije utvrđen, prenio je "Basketnjuz".

Podsjetimo, crveno-bijeli su prošle sezone poraženi odmah u prvom meču protiv Bajerna, a ove će imati još zahtjevniji zadatak. Idu na noge rivalu koji im ne leži, a prije toga ih čeka utakmica sa Partizanom u ABA ligi.

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Barselona Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC