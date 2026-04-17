ABA liga presudila i izdala saopštenje: Evo kada definitivno igraju Partizan i Crvena zvezda

ABA liga se oglasila saopštenjem i otklonila sve dileme oko potencijalnog odgađanja vječitog derbija.

Košarkaški derbi između Partizana i Crvene zvezde biće odigran u nedjelju od 19.30 u Beogradskoj areni, kako je i prvobitno planirano. Iz ABA lige su se oglasili saopštenjem gdje se navode razlozi iz kojih utakmica ne može biti odgođena. Kako je navedeno, zvanični dopis crveno-bijelih stigao je tek danas, a ključno je bilo što se Partizan nije saglasio sa prijedlogom.

Sportski direktor ABA lige Milija Vojinović je objasnio zašto utakmica neće biti odgođena.

"Prije svega želim da vas obavijestim da je raspored utakmica u TOP 8 fazi ABA lige objavljen još 07. februara 2026. godine, a prethodno je bio usaglašen upravo sa prijedlozima svih klubova, pa tako i sa KK Crvena zvezda. Kao što sigurno već znate, ABA liga je jedino košarkaško takmičenje u Evropi koja raspored ne određuje Bergerovim tablicama, već softverski, kako bi se klubovima olakšalo usaglašavanje svih termina utakmica u evropskim takmičenjima sa odigravanjem mečeva u ABA ligi", rekao je Vojinović.

Istakao je da su imali dobru volju da izađu u susret Zvezdi koju očekuju važni mečevi u plej-inu ABA lige, ali da to nije bilo moguće.

"Moram da naglasim da smo na usmeni zahtjev Crvene zvezde u subotu 11. aprila, da se promijeni satnica utakmice, koja je prvobitno bila zakazana u 21 čas, pomjerili termin na 19 časova i 30 minuta uzimajući u obzir činjenicu da Zvezdu očekuju obaveze u nastavku takmičenja u Evroligi. Zvanični dopis za odgađanjem meča dobili smo danas, dva dana prije zakazanog termina, pa i pored naše želje, nismo bili u mogućnosti da izvršimo bilo kakve promjene, jer i pored naših intenzivnih pokušaja, nije bilo saglasnosti od strane KK Partizan. Samim tim, vječiti derbi će biti odigran u predviđenom terminu", zaključuje se.