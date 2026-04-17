Crvena zvezda hitno izdala saopštenje: Zakuvalo se u ABA ligi zbog termina vječitog derbija

Crvena zvezda je izdala saopštenje povodom svog zahtjeva da se odgodi odigravanje vječitog derbija sa Partizanom.

Nakon što je Crvena zvezda tražila odgađanje "vječitog derbija" zakazanog za nedjelju od 19.30 časova, predsjednik Partizana Ostoja Mijailović je otkrio da je njegov klub to odbio. Zatim je Partizan zvanično najavio utakmicu na svojim društvenim mrežama, a sada se zvaničnim saopštenjem oglasila i Crvena zvezda.

Klub sa Malog Kalemegdana je naglasio da je sa njihove strane predložen termin odigravanja meča u subotu, što je odbijeno. Takođe se ističe da se zahtijeva da se pronađe rješenje "u skladu sa kalendarom takmičenja".

Saopštenje Crvene zvezde

"KK Crvena zvezda želi da informiše javnost da je u petak poslao zvaničan zahtjev za odgađanjem utakmice 8. kola TOP 8 faze ABA lige u kome je detaljno obrazložio sportskom direktoru ABA lige Miliji Vojinoviću razloge za ovaj zahtjev;

- KK Crvena zvezda već 21. 4. 2026. godine igra plej-in utakmicu Evrolige, za koju u ovom trenutku ne zna, ni gdje će je igrati;

- KK Crvena zvezda učinio je još u ponedkeljak, 13. 4. 2026. godine, jedini mogući ustupak (iako na to nismo bili obavezni) i ponudio da se utakmica 8. kola TOP 8 faze igra u subotu! Taj prijedlog je iz nama nejasnih razloga – odbijen!

- KK Crvena zvezda čeka odluku ABA lige i sportskog direktora tog takmičenja na naš zahtjev. Niko drugi tu odluku ne može da donese osim njega, zato je isključivo njemu zahtjev i upućen!

- Dužni smo da podsjetimo da smo kao klub tokom aprila 2023. godine (sportski direktor ABA lige je takođe bio Milija Vojinović) bili izuzetno konstruktivni i nismo reagovali na višestruka odgađanja početka doigravanja ABA lige koje je trebalo da počne 29. 4. 2023. godine. Zbog toga, vodeći se i prethodnim slučajevima, zahtijevali smo od sportskog direktora ABA lige Milije Vojinovića da odgodi utakmicu koja je na programu u nedjelju, i odredi novi termin u skladu sa dešavanjima u doigravanju Evrolige, koju bi trebalo da odigramo već u utorak;

KK Crvena zvezda zahtijeva da se pronađe rješenje u skladu sa postojećim kalendarom, koji sigurno ostavlja mogućnost da se utakmica odigra bez ikakvog narušavanje integriteta takmičenja", navodi se u saopštenju Crvene zvezde.