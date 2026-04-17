Crvena zvezda tražila odlaganje vječitog derbija: Da li će se igrati meč pred navijačima Partizana?

Partizan i Crvena zvezda trebalo bi da odigraju vječiti derbi u nedjelju u Areni, ali su se pojavile spekulacije o potencijalnom odlaganju utakmice.

Partizan i Crvena zvezda trebalo bi da odigraju abaligaški vječiti derbi u nedelju u Beogradskoj areni (19.30h) pred navijačima crno-bijelih, ali će možda doći do odlaganja te utakmice. Prema informacijama koje je prenio "Sport klub" crveno-bijeli su tražili odlaganje te utakmice zbog Evrolige.

Razlog za odlaganje je taj što tim Saše Obradovića treba da igra u plej-inu Evrolige i čeka ishod današnjih utakmica kako bi saznala rivala i sa koje pozicije ide u doigravanje. Želi da ima više vremena za pripremu tih utakmica.

"Kao jedan od argumenata naveli su i sezonu 2022/23 kada je plej-of ABA lige bio nekoliko puta odlagan zbog mečeva Partizana u četvrtfinalu Evrolige protiv Reala", stoji u tekstu.

Što se rezultatskog značaja za derbi tiče, važniji je meč za Partizan nego za Zvezdu. Crno-bijeli mogu da preuzmu prvo mjesto ako dobiju najvećeg rivala i ako Dubai izgubi od Bosne. Sa druge strane crveno-bijeli bez obzira na ishod ostaju na trećem mjestu. Četvrtfinale ABA lige igraće se od 8. do 11. maja.







