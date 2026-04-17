"Zvezda je poslala pismo ABA ligi, mi nismo saglasni": Ostoja Mijailović i Partizan odbili da odgode derbi

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović poručio je da je Crvena zvezda podnijela zahtjev za odgađanje derbija, ali da se crno-bijeli sa tim ne slažu.

Crvena zvezda podnijela je zahtjev za odgađanje abaligaškog derbija sa Partizanom (nedjelja, 19.30). Želja crveno-bijelih je da pomjere tu utakmicu kako bi se što bolje pripremili za plej-in Evrolige u kom još uvijek čekaju ime rivala. Međutim, crno-bijeli se sa tim ne slažu i ne žele da im izađu u susret.

"Obaviješteni smo o pismu koje je Zvezda uputila ABA ligi, ali se Partizan sa tim zahtjevom ne može saglasiti. Na prvom mjestu ističemo da želimo našem gradskom rivalu svu sreću i uspjeh u plej-inu Evrolige, ali da postoje brojni objektivni razlozi zašto ne možemo pristati na odgađanje. Prvo, Partizan se i dalje nalazi u konkurenciji za prvo mjesto i prednost domaćeg terena do kraja ABA lige. Bosna se bori za prednost domaćeg terena u plej-inu", počeo je Mijailović u izjavi za "Sportisimo".

Potom je dodatno objasnio i zašto se ne slaže sa odgađanjem derbija.

"Da odigramo derbi poslije 10 dana bez utakmica, time bismo svoj tim stavili u podređen položaj. Zatim, ulaznice su već u prodaji i veliki broj vlasnika i sezonskih i dnevnih ulaznica za naše utakmice živi van Beograda i dobili smo pregršt poruka zabrinutih ljudi koji su već organizovali put, platili hotele i privatne smještaje. Ne možemo da ih iznevjerimo. Drugo je onaj nesrećni slučaj Beča i bezbjednosnih prijetnji. I na kraju ili početku, neozbiljno je raditi tako nešto na 48 sati prije podbacivanja. Ekipa se uveliko sprema za derbi", završio je Mijailović.