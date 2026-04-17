Mario Nakić zaigrao za Partizan poslije 10 mjeseci pauze

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Mario Nakić igrao je protiv Baskonije i to mu je bio prvi meč za Partizan još od juna prošle godine. Povratak pred završni dio sezone i mečeve za titulu.

Partizan se pobedom oprostio od sezone u Evroligi, savladao je Baskoniju u Areni (97:79) i tako sa skorom 16-22 završio na 15. mjestu na tabeli. Meč nije imao rezultatski značaj ni za jedne ni za druge, ali jedan detalj je bio i te kako važan za crno-bijele. Mario Nakić (24) se vratio na parket.

Srpski reprezentativac odigrao je prvi meč još od 19. juna 2025. godine kada je u meču Superlige Srbije protiv FMP-a (90:80) doživio najtežu moguću povredu - stradali su prednji ukršteni ligamenti prilikom doskoka. Poslije toga je operisan u Austriji i dugo se čekao njegov povratak. Prvi meč u novoj sezoni bio mu je baš u Evroligi.

Đoan Penjaroja ga je ubacio u startnu postavu, proveo je šest minuta na terenu i ubacio dva poena, uz jedan skok. Koliko je to značilo njegovim saigračima moglo je da se vidi i po reakciji Karlika Džounsa koji se oglasio na društvenim mrežama.

"Dobro došao nazad brate", napisao je Karlik na Instagramu uz Nakićevu fotografiju.

Nakić - pojačanje za završnicu sezone

Đoan Penjaroja dobio je tako još jednog igrača u rotaciji za završnicu sezone. Ima pravo nastupa i u ABA ligi i očekuje se da će biti u sastavu za predstojeći abaligaški vječiti derbi sa Zvezdom u nedelju (19.30h) u Areni.

Takođe, zbog toga što ima srpski pasoš i što je debitovao za reprezentaciju Srbije Mario će imati pravo nastupa i u domaćem šampionatu što je svakako važna informacija za crno-bijele, a tamo će moći da igra i Žofri Lovernj koji je tek stigao i nema pravo nastupa u ABA.

Ðoan Penjaroja o Karliku Džounsu u derbiju
Izvor: MONDO

