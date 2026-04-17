Ostoja Mijailović o pojačanjima Partizana: "Došli su još neki igrači uz Žofrija Lovernja"

Nebojša Šatara
Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović govorio o pojačanjima za narednu sezonu.

KK Partizan se pobjedom nad Baskonijom (91:79) oprostio od ove sezone u Evroligi, gdje praktično još od zimus već nema šanse za prolaz u plej-of. Na kraju su crno-bijeli malo popravili utisak i sezonu će završiti na 15. mjestu sa skorom 16-22, a predsjednik kluba Ostoja Mijailović otvoreno priznaje da sportski ciljevi nisu ispunjeni.

"Zaista teška sezona za nas. Nismo ispunili sportske ciljeve s obzirom na to da znamo koji su bili zacrtani. Ali, ne mogu da budem nezadovoljan jer su momci zaista pokazali maksimum što su mogli. Pratile su nas i povrede i neke stvari su se loše događale u klubu koje su ostavile trag na ovu sezonu da ona bude ovakva", rekao je Ostoja Mijailović za "Sportske.net" iz Beogradske arene gdje je pratio meč Partizana i Baskonije koji je počeo zahvalnicom legendama.

Već se mnogo igrača do sada dovodilo u vezu s Partizanom i čini se da crno-bijeli u najavi već imaju "formirano pola tima", dok je zvanično objavljen potpis jedino Žofrija Lovernja. Mijailović kaže da je urađeno mnogo više.

"Dobra je stvar što je Karlik (Džons) produžio ugovor, što su došli neki novi igrači koji su objavljeni i neki koje ćemo tek objaviti. Imamo dobru konstrukciju i dobar tim za sljedeću godinu. Biće potpuno drugačija filozofija u smislu organizacije za sljedeću godinu. Mi u sljedećoj godini želimo maksimalan uspjeh, ali moramo da shvatimo da žele i ostali. S nekim višim ciljevima i nekim drugačijim informacijama ćemo izaći u narednom periodu", naglasio je Mijailović.

Puno povjerenje u Đoana Penjaroju

Nakon odlaska Željka Obradovića dugo se čekalo da se vidi koga će Partizan izabrati za njegovog nasljednika i posao je na kraju prihvatio Đoan Penjaroja kome je dugo trebalo da zadobije povjerenje navijača.

"Trener Penjaroja zaista dobar posao radi. On ima garantovani ugovor za sljedeću godinu. Kod nas je, sastavni je dio naše ekipe. Radimo konstrukciju ekipe za sljedeću sezonu", rekao je Mijailović i dodao: "Timski, zajedno, da napravimo što bolji tim u skladu s našim mogućnostima”.

"Kompletan fokus je bio da se prije svega, kao glavnom šrafu u ekipi, produži ugovor Karliku Džonsu. Njemu je isticao ugovor krajem ove sezone i mislim da smo dobar posao uradili što smo njega produžili na još dvije garantovane godine. To je bio prvi zadatak cijelog kluba. Što se tiče povratka Žofrija Lovernja, ja nisam krio svoju želju svih ovih godina da se on nekako vrati u klub, stalno je ta želja ili mogućnost izmicala, ali sada su se stvari poklopile. Ali, vidjeli smo po reakcijama navijača i javnosti da su njega gotovo svi željeli u našim redovima. Mislim da će pomoći timu, klubu, da jednostavno kao tim, kao Partizan i kao porodica, izgledamo ujedinjeniji i da igrači shvate, preko povezanosti njega i publike, šta znači nositi Partizanov dres...".

