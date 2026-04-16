Dan kad je Partizan pokorio Evropu: Trojka koja je promijenila istoriju crno-bijelih

Na današnji dan, prije 34 godine, Partizan je postao šampion Evrope.

Prije 34 godine Partizan je postao šampion Evrope. Čuvena sezona, čuvena ekipa, čuveni trener i još čuvenija trojka Aleksandra Đorđevića sa više od sedam metara odvela je crno-bijele na krov Evrope. Mnogo godina kasnije, klub se prisjeća slavnog perioda.

Partizan je 16. aprila 1992. u Istanbulu pobijedio Huventud 71:70. S klupe je ekipu vodio tada debitant na trenerskoj klupi Željko Obradović, ali je imao veliku pomoć iskusnih igrača na terenu. Finale je bilo baš kakvo se očekivalo - vrijedno borbe za titulu.

Huventud je imao posjed prednosti, kad je Rafael Đofres postigao poene. Zbog toga je Slaviše Koprivica izveo loptu, dodao ju je bivšem selektoru reprezentacije Srbije AleksandruSaši Đorđeviću koji je kultnom trojkom ispisao istoriju Partizana. Bilo je to sa više od sedam metara.

Uspjeh Partizana prokrčio je i put Željku Obradoviću, koji je kasnije postao najtrofejniji trener Evrope, sa čak devet titula Evrolige. Na samom Fajnal-foru Predrag Danilović je bio najefikasniji, u ekipi koja je u prosjeku bila stara 21,7 godina. Za Partizan su u finalu Kupa šampiona 1992. godine igrali: Aleksandar Đorđević, Predrag Danilović, Nikola Lončar, Zoran Stevanović, Dragiša Šarić, Željko Rebrača, Mlađan Šilobad, Slaviša Koprivica, Vladimir Dragutinović i Ivo Nakić.

Nije ekipa Partizana imala mnogo sreće u godini kad je postala šampion. Zbog sankcija, ekipa je morala da igra u drugoj zemlji. Domaćin crno-bijelima je bila Španija, konkretno Fuenlabrada pored Madrida. Partizan je igrao u Grupi B sa Huventudom, Estudijantesom, Filipsom (Olimpijom) iz Milana, Bajerom iz Njemačke, grčkim Arisom predvođenim prvim strijelcem EL Nikosom Galisom, holandskim Komodorom i belgijskim Mehelenom.

Partizan je iz grupe izašao kao četvrtoplasirani, a skorom 10-4. U četvrtfinalu crno-bijeli su igrali sa Virtusom. Poslije pobjede nad timom iz Bolonje, crno-bijeli su savladali i Filipos 82:75, a onda u tijesnom meču i Huventud.

