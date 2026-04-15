"Obećanje je ispunjeno": Žofri Lovernj održao riječ datu Partizanu

Nekadašnji kapiten crno-bijelih vratio se u Partizan, kao što je i obećao prije više od decenije.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji kapiten Partizana Žofri Lovernj (34) vratio se u Humsku. Iskusni francuski centar od ljeta će biti dio svlačionice crno-bijelih, za koje je igrao sa velikim uspjehom od 2012. do 2014. pod vođstvom Duška Vujoševića.

Poslije potpisa ugovora sa crno-bijelima, Lovernj je ostavio poruku na društvenoj mreži Instagram: "Obećanje je ispunjeno. 14 godina nakon mog dolaska, i 12 godina nakon odlaska... vraćam se tamo gdje je sve počelo", napisao je Francuz na srpskom.

Iako je i prošlog ljeta bilo pregovora dvije strane, Lovernj nije završio u crno-bijelom, već u Kuvajtu. Međutim, sada je ipak u Humskoj odlučeno da je vrijeme da se ljubimac navijača vrati i da među crno-bijelima vjerovatno okonča karijeru.

Lovernj je u Partizanu ostavio tako dubok trag da je postao kapiten crno-bijelih 2013. Godinu poslije toga otišao je u Himki, a onda se preselio u NBA ligu, u kojoj je igrao za Denver Nagetse, Oklahomu, Čikago Bulse i San Antonio. U Evropu se vratio 2018. godine, u Fenerbahče Željka Obradovića, poslije čega je dvije godine proveo i u Žalgirisu, pa tri u ASVEL-u.

Od jeseni ponovo će igrati u Evroligi, u kojoj je svojevremeno kao igrač Partizana bio najbolji skakač takmičenja 2014.

