Pljušte potpisi u Partizanu, a onaj najveći bi zatresao Evropu: Nazire se izgled novog tima, evo ko sve stiže

KK Partizan uveliko radi na rekonstrukciji tima ovog leta, a pored najavljenog povratka nekoliko miljenika navijača, spekuliše se o pojačanjima na nekoliko pozicija.

KK Partizan je ove srijede ozvaničio da se vraća nekadašnji kapiten i iskusni centar Žofri Lovernj (34). Nakon što su obezbijedili potpis prve zvijezde tima Karlika Džounsa (28), ovaj potez uprave crno-bijelih nam donosi naznaku kakav tim u Humskoj žele da prave za narednu sezonu. Crno-bijeli će sa Francuzom dobiti karakter i glas veterana u svlačionici, koji je definitivno falio ove sezone.I dok u Partizanu postepeno sklapaju kockice, spekulacije o novim potencijalnim pojačanjima uveliko traju.

Prošlog ljeta je sportski sektor Partizana napravio niz grešaka, dosta se čekalo sa pojačanjima, a visoke pozicije su popunjavane naknadno i u hodu, često i u nedostatku boljih rješenja. Utisak je da su Bruno Fernando i Tonje Džekiri dali onoliko koliko se očekivalo, a povreda Karlika Džounsa koji nije imao zamejnu je sezonu odvela u potpuno drugom smjeru i bila veliki uzrok potpunog haosa u klubu. Sada, dok se sezona bliži kraju, očekuje se velika rekonstrukcija u crno-bijelom taboru ovog ljeta i pitanje je ko će ostati, ali i ko će sve doći.

Videćemo koju viziju ima Đoan Penjaroja za narednu sezonu, a dosta je tu igrača koji bi mogli da budu zamijenjeni nekim od imena koja su se već nametnula kao realne i manje realne opcije na košarkaškoj pijaci.

Ko bi mogao da se vrati u Partizan?

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović je ambiciozno najavio povratak nekih od miljenika navijača koji su u prošlosti "ginuli" za crno-bijeli dres, a očekivano je najviše odjeknulo ime Bogdana Bogdanovića (33).

Srpski bek je ostavljen na milost i nemilost treneru Tajronu Luu u Los Anđeles Klipersima, a iako još nije dao naznaku za povratak u Evropu, karijera mu je u periodu stagnacije. Nema sumnje da Bogdanović sanja da bar još jednom ponovo obuče crno-bijeli dres, ali problem je to što mu do košarkaške penzije u NBA fali još jedna sezona i vjerovatno će insistirati da što duže ostane u najjačoj košarkaškoj ligi.

Od stare garde, Jan Veseli (35) se spominje kao opcija, pošto iskusnom Čehu na kraju sezone ističe ugovor sa Barselonom. Sada već vječita želja crno-bijelih ostaje Vladimir Lučić (36) koji će karijeru vjerovatno završiti u Bajernu, dok se na spisku potencijalnih pojačanje nalaze Aleksa Avramović (31) i Alen Smailagić (35). Avramović je sa Dubaijem potpisao dugoročni ugovor, pa će se teško na ljeto vratiti u Humsku, dok Smailagiću ističe ugovor na kraju sezone.

Osim Lučića, Partizanu je ovek zanimljiv igrač Bajerna Nenad Dimitrijević (28) kome do sada nije bilo suđeno da zaigra za klub za koji navija od malih nogu. Možda bi ta saradnja konačno mogla da se obistini.

Imena o kojima se od polusezone glasno priča su centar Kluža Dušan Miletić (27) i krilni centar Budućnosti Nikola Tanasković (28). Dvojac koji je ponikao u Partizanu trebalo bi da se ponovo vrati u Humsku i tako ojača bazu domaćih igrača.

Potencijalna pojačanja?

Dosta je spekulacija u finišu sezone iako su timovi fokusirani na domaća i evropska takmičenja, ali tri imena koja se dovode u vezu sa Partizanom su privukla veliku pažnju.

Taj Odijase (30 godina, 206 centimetara) iz Hapoela je navodno na meti crno-bijelih. Riječ je o izuzetno snažnom košarkašu, teškom oko 110 kilograma, koji pokriva centarsku poziciju i ističe se atraktivnim blokadama. Tokom aktuelne sezone Taj Odijase ima 23 nastupa u Evroligi za izraelski tim, ali on nije njihova prva opcija u reketu. Igra tek 12 minuta po meču i za to vrijeme bilježi 3,7 poena i dva skoka.

Bek Olimpije iz Milana Armoni Bruks (27) nalazi se na radaru više evroligaških klubova, pošto mu na kraju sezone ističe ugovor sa italijanskim timom. Prema pisanju tamošnjih medija, među zainteresovanima je i beogradski tim. Bruks je ove sezone u Evroligi pružao zapažene partije, sa prosjekom od 13,1 poen, 3,5 skokova i 1,4 asistencije po utakmici. Igrao je na svih 37 mečeva, uz odlične procente šuta - 51,8 posto iz igre, odnosno 41,4 za tri poena i 82,4 posto sa linije penala, što ga je svrstava među najuspješnije u elitnom takmičenju. Spekuliše se da mu je ponuđeno 3,7 milliona za dvije godine, što je jako velika suma ako uzmemo u obzir da je Mijailović najavio da nijedan igrač neće dobiti preko 1,5 miliona evra. Pretpostavlja se da je ta granica probijena već sa novim ugovorom Karlika Džounsa.

Verovatno najzvučnije ime je Bonzi Kolson (30, 198 cm), iskusno krilo Fenerbahčea. Kolson je igrač istanbulske ekipe od 2024. kada je došao iz Makabija i pod ugovorom je do ljeta 2027. Sa turskim velikanom prošle sezone osvojio je titulu prvaka Evrolige, a ove prosječno postiže 7,9 poena uz 3,2 skoka i 0,9 asistencija po meču. Navodno, Kolson bi stigao za godišnju platu od 1,6 miliona evra, dok bi Partizan morao da plati obeštećenje jer ima ugovor do 2027.

Kome ističu ugovori u Partizanu?

Ugovor do kraja sezone imaju Nik Kalates, kapiten Vanja Marinković koji je na pauzi zbog teške povrede, kao i Dvejn Vašington. Amerikanac je takođe na odsustvu zbog ozbiljnog peha, ali se spekulisalo da mu je ponuđen produžetak saradnje. Vašington je imao najveću ulogu u odsustvu Džounsa, u njegov ugovor je ugrađena opcija produženja saradnje na još jednu sezonu, a da li će to crno-bijeli iskoristiti, vidjećemo...

Što se tiče centara, Tonje Džekiri je stigao na polusezoni i odradio je solidan posao za kratko vrijeme. Stigao je kao zamjena za Tajrika Džounsa, međutim, neizvjesno je da li će dobiti novu ponudu nakon isteka ugovora.

Dilan Osetkovski takođe ima dogovorenu saradnju do kraja sezone, na kratko morao da raskine ugovor sa Partizanom zbog doping slučaja u Španiji koji je konačno zaključen i koji se usred tekuće sezone pojavio kao potencijalno veliki problem. Trener Đoan Penjaroja mu je dao veću ulogu nego što je imao kod Obradovića i o njegovom statusu će se takođe razmatrati.

Ono što je jako važno je da trener Đoan Penjaoroja ima potpisan ugovor do kraja naredne sezone i nema sumnje da će mu crno-bijeli povjeriti u ruke projekat "Partizan 2026/27".

