logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Žofri Lovernj ispunio obećanje i vratio se kući: Došao da stavi tačku na karijeru u Partizanu

Autor Bojan Jakovljević
0

Nekadašnji kapiten Partizana Žofri Lovernj i zvanično je postao novi-stari igrač crno-bijelih.

Žofri Lovernj vratio se u Partizan Izvor: MN PRESS

Iskusni centar Žofri Lovernj vratio se u Partizan, zvanično je saopštio klub iz Humske. Francuz je tokom prvog mandata u crno-bijelom dresu nosio kapitensku traku i očekuje se da preuzme lidersku ulogu u svlačionici. Nije krio želju da završi karijeru tamo gdje se afirmisao kao igrač i konačno su se stekli uslovi za njegov povratak.

Posljednje je igrao u Kuvajtu gdje je stigao nakon završene epizode u Asvelu, a nosio je još dresove Žalgirisa, Fenerbahčea, Himkija, Valnsije, dok je u NBA nastupao za Denver, Oklahomu, Čikago i San Antonio.

"Nakon gotovo 12 godina, nekadašnji kapiten crno-bijelih se vratio svojoj kući! U junu 2014. godine, Žofri Lovernj je odlazeći iz Partizana obećao da će nam se putevi ponovo sresti.

Danas je iskusni centar, rođen 30. septembra 1991. godine, potpisao ugovor sa crno-bijelima i uskoro će se staviti na raspolaganje treneru Penjaroji.

U svojoj karijeri, Lovernj je po odlasku iz Partizana igrao za Himki, Denver Nagets, Oklahoma Siti Tanders, San Antonio Spars, Čikago Buls, Femerbahče, Žalgris, ASVEL i Kuvajt. U aktuelnoj sezoni, zadužiće dres sa brojem 7", stoji u saopštenju Partizana.

Tagovi

Žofri Lovernj KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC