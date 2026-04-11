Lovernj na korak od povratka u Partizan!

Partizan je blizu dogovora sa bivšim kapitenom Žofrijem Lovernjom.

Izvor: MN PRESS

Duže vremena se nagađa da bi Žofri Lovernj uskoro mogao da obuče dres Partizana. Kako prenosi "Mocart sport" dogovor između Parnog valjka i bivšeg kapitena će biti finalizovan.

Partizan je tik poslije meča crno-bijelih i Žalgirisa objavio da je najvažnijih igrač u timu Karlik Džouns produžio saradnju sa timom iz Humske. Iz kluba se uveliko poručuje da je plan za narednu sezonu okosnica domaćih igrača ili makar onih koji "osjećaju" Partizan. Takav primjer bi mogao biti Žofri Lovernj, koji je pod komandom Duška Vujoševića lako postao miljenik Grobara.

"Partizan je blizu dogovora sa francuskim centrom, ali posao još uvijek nije završen. Klub i igrač rade na finalnim detaljima ugovora kojim bi Francuz sa istetoviranim grbom Partizana na ruci završio karijeru u klubu koji ga je lansirao u NBA ligu", navodi se u tekstu.

Preciznije, dogovor bi toliko brzo mogao da bude postignut da bi Žofri Lovernj mogao da se stavi na raspolaganju Đoanu Penjaroji već za mečeve Košarkaške lige Srbije. Lovernj je već duže vremena u prestonici Srbije, posećuje utakmice Partizana i ne krije želju da se vrati u tim iz Humske.

"Dovoljan je poziv da bih se vratio.Ostoja Mijailović me želi, kao i mnogi drugi ljudi. Vidjećemo, pričao sam više puta da želim karijeru da završim ovdje. Zvali su me i prije početka sezone, Ostoja me je želio, nije se ostvarilo.Bilo je poziva i tokom sezone, ali nisam mogao Kuvajt da napustim. To su razlozi. Ne znam da li će se desiti na ljeto. Učim srpski i hoću da živim ovdje kad završim karijeru", rekao je Lovernj posle utakmice Partizana i ASVEL-a u Beogradu.

"Mogu da pričam slobodno i a kažem da je sezona razočaravajuća. Tim igra mnogo bolje u posljednjih nekoliko nedjelja. Kasno je za Evroligu, ali ne i za ostala takmičenja. Nadam se da ćemo naći rješenje", rekao je Francuz koji je ostavio dubok trag u crno-bijelom od 2013. do 2015.

Žofri Lovernj o povratku u Partizan

